Tuğçe Kazaz ve Kenan İmirzalıoğlu aşk mı yaşıyor?

''Uzun Hikaye'' adlı filmde birlikte rol alan Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz'ın sette aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.

Tuğçe Kazaz, Kenan İmirzalıoğlu ile çıkan aşk iddialara çok sert tepki gösterdi.