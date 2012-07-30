Tuğçe Kazaz ve Kenan İmirzalıoğlu aşk mı yaşıyor?

''Uzun Hikaye'' adlı filmde birlikte rol alan Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz'ın sette aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.
Tuğçe Kazaz, Kenan İmirzalıoğlu ile çıkan aşk iddialara çok sert tepki gösterdi.
Kazaz, “Tamamen yalan haber. İlişkimiz söz konusu değil. Beraber çok keyifli çalıştık. Hepsi bu kadar. Artık böyle haberlere ben gerçekten kızıyorum. Ne hadle böyle bir haber yapılabiliyor. Konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi tamamen uydurulmuş ve yalan bir haber” dedi.