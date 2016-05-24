Yeni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Faruk Özlü'ün ablası haberi pazar tezgahında aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan AK Parti Düzce Milletvekili Faruk Özlü'nün Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular köyünde yaşayan ablası Mürvet Çolak, kardeşinin bakan olduğunu halk pazarında öğrendi.

İlçede açılan halk pazarında evinin bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satan 63 yaşındaki Mürvet Çolak, kardeşi Faruk Özlü'nün 65. Hükümet'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu pazar yerinde arkadaşlarının söylemesiyle öğrendiğini söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre kardeşinin bakanlığıyla ilgili "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" diyen Çolak "Çok mutlu oldum, çok sevindim. Kardeşim çalışkan, dürüst, tuttuğunu kopartır. Dürüstlüğüne diyecek insan yoktur, çok dürüsttür" diye konuştu.

Çolak, Düzce halkının kardeşinden çok beklentisinin olduğunu söyleyerek "Çok çalışkan olduğu için Düzce'nin çok beklentisi var. Düzce halkı kardeşimi çok seviyor. Zaten birinci yaptık onu." dedi.

"Siz devlete çalışıyorsunuz, dürüst çalışın"

Beş kardeş olduklarını anlatan Çolak, Özlü'nün sık sık kendilerini ziyaret ettiğini ifade etti.

Çolak, "Beş yıldır Ankara'da. Buraya geldiklerinde rahmetli babam tembih ederdi, 'Oğlum derdi, siz devlete çalışıyorsunuz, fazla çalışın, sakın eksik çalışmayın, dürüst çalışın.' derdi. O da 'Peki baba.' derdi. Babamı çok severdi, babam da evladını çok severdi" dedi.

Mürvet Çolak, bahçesinde yetiştirdiği fazla ürünlerini pazara getirip sattığını söyledi.