Yeni başlatılan operasyon dolayısıyla Mersin Uluslararası Limanı ziyareti kısıtlanan Çiğdem Toker: 5 gün geçti hâlâ açıklama yok, fazlasıyla ilginç

Mersin Uluslararası Limanı yönetimi tarafından davet edilmesi üzerine Mersin Uluslararası Limanı’nın işletme hakkı elinde bulunan MPI’ın Genel Müdürü Johan Van Daele ile görüşen Sözcü yazarı Çiğdem Toker, valilikten istediği konteyner alanına girme izninin yeni başlatılan bir operasyon dolayısıyla verilmesini belirtti.

"Son dönem ardı ardına büyük kokain yakalama operasyonlarına sahne olmuş bir limanda, yeni bir operasyon başladığını öğrendiğinizde, konuya dair açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna medyaya yapılmasını beklersiniz öyle değil mi?" diye soran Toker, "Ama öyle olmadı. 26 Ağustos Perşembe'den bu güne tam beş gün geçti. Bugün altıncı günün içindeyiz ve hâlâ Mersin Limanı'nda başladığını bildiğimiz son operasyonla ilgili tek kelimelik bir açıklama yok. Bu durum, Mersin'deki önceki uyuşturucu operasyonlarının olanca açıklığıyla kamuoyuna duyurulması karşısında fazlasıyla ilginç…" diye yazdı.

Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) giderek yaptığım görüşmelere dair yazı ve röportajların bugün ikincisini paylaşacağım. Ancak buna geçmeden önce “uyuşturucu ticareti” açısından büyük önem taşıyan bir hatırlatma ve soruyla başlamak istiyorum. Dünkü yazıdan hatırlatma: Mersin ziyareti planlandığı gibi gerçekleşseydi, ülkenin en büyük limanındaki konteyner yükleme/boşaltma operasyonlarının sahasına da girebilecek, dahası limandaki emniyet ve gümrük yetkilileriyle görüşme imkanı bulabilecektim. 26 Ağustos Perşembe günü yola çıkmama kısa bir süre kala MIP yetkilileri, o sabah başladığını öğrendikleri yeni bir operasyon dolayısıyla ziyaretin kısıtlanacağı bilgisini verdiler.

Son dönem ardı ardına büyük kokain yakalama operasyonlarına sahne olmuş bir limanda, yeni bir operasyon başladığını öğrendiğinizde, konuya dair açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna medyaya yapılmasını beklersiniz öyle değil mi? En azından benim beklentim bu yöndeydi. MIP yetkililerine sorduğumda onlar da önceki operasyonlara bakılarak genelde kısa süre içinde açıklama yapıldığını anımsattı.

Ama öyle olmadı. 26 Ağustos Perşembe'den bu güne tam beş gün geçti. Bugün altıncı günün içindeyiz ve hâlâ Mersin Limanı'nda başladığını bildiğimiz son operasyonla ilgili tek kelimelik bir açıklama yok. Bu durum, Mersin'deki önceki uyuşturucu operasyonlarının olanca açıklığıyla kamuoyuna duyurulması karşısında fazlasıyla ilginç…

Sebebini öğrenmekse vatandaşların hakkı. Buradan gümrük muhafaza teşkilatının bağlı olduğu Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile emniyet teşkilatının bağlı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kamuoyu adına bu operasyonun içeriğini ve hangi aşamada olduğunu soralım. Tabii ki; neden altı gündür kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını da.