Yeni Başkanın karşılaştığı ilk sorunlar

Joe Biden seçimden 2 hafta önce "sözlerimi unutmayın: Seçilmesini ardından 6 ay içerisinde John F. Kennedy'yi nasıl test ettilerse, Obama'yı da test edecekler" demişti. 1961 Domuzlar Körfezi çıkarmasına değinen Joe Biden haklı çıktı. Sadece tahmin ettiği gibi 6 ay sürmedi test etmeye başlanılması, sadece birkaç saat sürdü...



Obama seçildikten sonra Rusya devlet başkanı Medvedev'in gönderdiği kutlama mesajının akabinde, aslında 23 Ekim'de yapmayı plandığı konuşmasını erkene aldı. Zamanlama bilinçli olarak böyle seçilmişti: Medvedev yeni Amerikan başkanına göz dağı vermeyi hatta provoke etmeyi hedeflediği apaçık ortadaydı.

Medvedev konuşmasında son bir kez Bush'a ve Bush'un füze kalkanı planına yükleniyordu. Zaten sorun da burada doğuyordu: Obama asla bu planları geri çekileceğini açıklamamıştı. Tam tersine Polonya Başbakanı Tusk'la yaptığı görüşmede projeyi desteklediğini altını çizerek belirtmişti.

Bush hükümetinden bu konuda Obama'yı ayıran tek nokta, önem sırasında füze kalkanını daha düşük bir yerde tutumasıydı . Seçim kampanyasında dış politikadakigörüşleri ile McCain' e karşı ciddi kayıpları olan Obama'nın başlayan krizdeki en büyük yardımcısı rusyanın tutumunu kınayan AB ve Avrupa ülkeleri olacak gibi. Zira Rusya'nın Kalingrad'a yerleştirmeyi düşündüğü orta ve uzun menzilli füzeler Avrupa'daki en iyimser Rus taraftarlarında bile soru işaretleri oluşturuyor...



Obama'nın zaferini kutayan liderler gün geçtikçe çoğalıyor. İşte göze çarpanlar:



Fransa ilk kutlayan oldu

Fransız Devlet Başkanı Sarkozy ilk kutlayan oldu. Obama'nın seçilmesini Amerika-Avrupa dostluğunun gelişmesi için çok önemli bir adım olarak değerlendirdi Fransız lider, "Dostumuz Barack" ifadesiyle dikkat çekti.

İngiltere'den dikkatli adımlar

Demokratların ön seçimlerinde İngiliz Başbakanı Brown, dikkatsiz bir hamle ile Hillary Clinton'u açıkca desteklemiş, Clinton hakkında "işte gelecekteki başkan" demişti. Bu nedenle Obama ile ilişkileri oldukça soğuk başladı. Herhalde bu yüzden İngiltere'den kutlama mesajı da oldukça temkinli oldu. "Büyük bir ulus, büyük olabilecek bir lidere kavuştu. Yapacağı işlerde başarılı olmasını temmeni ederiz" ifadesinin yer aldığı kutlama metnine Brown, "İngiltere ve Amerika'nın işbirliğinin son yıllardaki gibi yakın olması en büyük dileğimiz" diye ekledi.



Almanya tek başına davranma huyunun biteceğini umuyor

Obama'nın seçilmesini coşkuyla kutlayan Almanya'da, Başbakan Merkel "Sayın Obama'yı içtenlikle kutluyoruz. Umudumuz bu seçim Amerika'nın dünya topluluğuna sormadan hareket etme huyuna bir son verir" dedi



Israil Obama'nın Ortadoğu politikasından ötürü kaygılı

Israil Dışişleri Bakanlığı Obama'nın seçilmesinin İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Özellikle Müslüman köklerinden korkulan Obama'nın Bush gibi israil'e özel statü verip, ortadoğuda öncelik tanımayacağından, daha ziyade geniş kapsamlı görüşmeler yapılacağından endişe duyduklarını dile getiren Dışişleri sözcüsü konuşmasını "herşeye rağmen sayın Obama'ya başarılar dileriz" diye bitirdi.

Japonya endişeli

Obama'nın genç, dinamik ve atılımcı kişiliği Tokyo'daki yaşlı ve tutucu hükümeti endişelendiriyor. Özellikle Çin ile ilişkileri genişleteceğinden ve Japonya'ya tanınan imtiyazların geri çekileceğinden endişe eden Japonya, tutucu McCain'i tercih ettiğini açıkca belirtti.