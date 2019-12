-YENİ BAŞKAN AYSAL: TEVECCÜH BÜYÜK OLDU İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rekor bir oy alarak kulübün 34. başkanı olan Ünal Aysal, çok büyük bir şerefe nail olduğunu söyledi. Oy sayımının ardından teşekkür konuşması için kürsüye gelen Ünal Aysal, ''Bugün senelerimi verdiğim bu camiada çok büyük bir şerefe nail oldum. Bunun için hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Galatasarayımızın bugün bize her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu açık. Bunu birlikte, beraberce, uygarca ve uzlaşma içinde yapmak zorundayız. Bunu başaracağız'' dedi. Bunun bir bayrak yarışı olduğunun altını çizen Aysal, ''Bir asrı geçmiş dönemden beri bayrağı devrederek Galatasaray'ı bugünlere getiren bir süreçtir bu. Ben 34. başkan olacağım. Biz de görevimizi yerine getireceğiz. Bugün özel bir gün, çünkü bize teveccüh büyük oldu. Bu, bize büyük bir güç verdiği kadar çok büyük bir sorumluluk da yükledi. Bunun bilinci içinde çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Adnan Polat yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Aysal, yine rakipleri Mehmet Helvacı ile Turgay Kıran'a da teşekkürlerini iletti. Aysal ayrıca, ''Tek vaadim var. Başarı, başarı, başarı...'' diyerek sözlerinin tamamladı. -DİĞER ADAYLAR- Başkan adaylarından Mehmet Helvacı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, ''Başkanımız en yüksek oyla seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Bu teveccüh gösterildiği için başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Biz her Galatasaraylı gibi, her zaman arkasındayız ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız'' diye konuştu. Turgay Kıran ise, ''İşte Galatasaray yine kazandı. Sevgili Ünal Aysal'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Galatasaray her zamanki gibi kazanan taraf oldu'' şeklinde konuştu.