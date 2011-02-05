-YENİ BASIN DANIŞMANI LÜTFULLAH GÖKTAŞ OLDU İSTANBUL/ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Öztürk'ün istifasıyla boşalan Basın Danışmanlığı görevine gazeteci Lütfullah Göktaş'ın getirildiği belirtildi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın yeni basın danışmanı Lütfullah Göktaş oldu. Anadolu Ajansı'nın Roma muhabirliğini yapan Lütfullah Göktaş'ın, çalışmalarına başladığı ifade edildi. Marmara Üniversitesinde ilahiyat ve felsefe öğrenimi gören Göktaş, 1990'dan beri Roma'da yaşıyordu. Göktaş, Roma'da Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Papalık Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında master yaptı. Akademik çalışmalarının yanı sıra 1985'ten itibaren çeşitli gazetelerde ve dergilerde makaleleri yayımlanan Göktaş'ın dış politika, dinler ve kültürler arası ilişkiler, Arap edebiyatı gibi konularla ilgili çalışmaları oldu. Bu konularda çeşitli sempozyum ve konferanslara katılan Göktaş'ın Türkçede yayımlanmış çalışmaları şunlar: - Mahmud Derviş, "Biz Kaybettik Aşk Da Kazanmadı", Çev. Lütfullah Göktaş, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008. - Salih El-Kallab, "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü", Çev. Lütfullah Göktaş, Belge Yayınları, İstanbul 2007. - Necib Mahfuz, "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün", Çev. Lütfullah Göktaş, Agaç Yayınları, İstanbul 1992. - Mahmud Derviş, "Ölümü Seviyorlar Benim", Çev. Lütfullah Göktaş, Armoni Yayıncılık, Istanbul 1988.