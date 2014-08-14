Yeni Başbakanlık binasından görüntüler

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan Yeni Başbakanlık kampusunun içinden çekilen fotoğraflar yayınlandı. Yapımı için yaklaşık 700 milyon lira harcanan binada artık son rötuşlar yapılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kampusun açılmasıyla Başbakanlığa bağlı tüm birimler bu binaya taşınacak. Söğütözü’ndeki inşaat için ilk olarak 2012 yılında Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında protokol imzalandı. Protokol sonrasında Orman Genel Müdürlüğü’nün AOÇ içindeki 151 bin metrekarelik arazisi Başbakanlık’a devredildi. İnşaat çalışmalarının başlatılması için 1. Derece SİT alanı olan arazi büyük tartışmalar arasında 3. Derece SİT alanı statüsüne düşürüldü. Daha sonra ise projesini mimar Şefik Birkiye’nin çizdiği binayla ilgili sessiz sedasız ihaleye çıkıldı. Başbakanlık binasına ilk kazma ise 2012 yılında vuruldu.

Önce SİT statüsü düştü

İnşaat alanında 3 bine yakın ağaç kesildiği iddiasıyla büyük tartışmaların yaşandığı kampusla ilgili Ankara 11. İdare Mahkemesi, SİT statüsünün değiştirilmesi kararını iptal etti. Ancak söz konusu karara rağmen inşaat gizlilik içinde tüm hızıyla sürerken Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu inşaatın devam etmesinde sakınca olmadığını açıkladı. Mayıs ayında iskeleleri sökülen ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan binada son rötuşlar hummalı şekilde devam ediyor. Bina çevresinde bugünlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları ve binanın iç tefrişatında son kontroller yapılıyor.

TOKİ’nin 2012 yılında ilk kazmayı vurduğu Başbakanlık binası yüksek güvenlikli inşa edildi. Bina 3 kat olarak inşa edilirken, odaların yüksekliği ise 4-5 metreyi geçmiyor. Halen eski ve yeni bina ile ek binalarda bulunan Başbakanlığa bağlı tüm birimler, açılmasıyla birlikte buraya taşınacak. Projesini TOKİ’nin yürüttüğü yeni Başbakanlık, Selçuklu mimarisiyle inşa edildi. Son teknolojinin kullanıldığı binada beyaz ve krem tonlarında doğal yerel taşlar kullanıldı. Altında Pentagon modeli Harekat Merkezi’nin yer aldığı kampus, yüksek güvenlik açısından tüm özellikleri taşıyor.

Yüksek güvenlikli

Doğal afetlerde kriz merkezi, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılarda Hükümet Harekat Merkezi olarak kullanılacak yapı Başbakanlık’ın 2 kat altında inşa edildi. Bomba, füze gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı korunaklı yapı, uydu dahil her türlü haberleşme olanağına, kriptolu telefonlara sahip. En son teknolojiyle donatılan binanın duvarlarında her türlü dinlemeye ve takibe karşı ses ve elektromanyetik yalıtım yapıldı. Binadaki Harekât Merkezi ise çelik destekli özel betondan yapıldı.

Cami ve konut yapıldı

Ana binadaki inşaatlar devam ederken koruma kurullarından yeni izinler çıkarıldı. Bu izinlere göre yıkılan Marmara Oteli’nin bulunduğu yere Başbakanlık idari binasından ayrı olarak resmi kabuller için kullanılacak Başbakanlık Konutu, kongre merkezi, güvenlik binaları, kreş, matbaa gibi ayrı inşaatların yapılmasının da önü açılmış oldu. Söz konusu alanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), cami, kreş, matbaa, lojman gibi binaların yapımı ise sürüyor. Ankara’nın neredeyse her tarafından görülebilen, kampustaki ana Başbakanlık binasının yanında arşiv, kapalı otopark ve diğer birimler için de 2 ayrı yapı bulunuyor.

Elektriğini üretiyor

Binada çoğu bölümün aydınlatması güneş enerjisinden elde edilecek. Bina faaliyete geçtikten sonra atık sular da değerlendirilecek. Biriktirilen yağmur suları çimlerin ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. Binaya kurulan vantilasyon sistemi içeriye özel bir havalandırma sağlayacak.

Mescitlerin yer alacağı kampus içinde, yıkılan Marmara Oteli’nin bulunduğu alana bir cami ve yabancı devlet adamlarının ağırlanacağı bir konaklama binası da inşa ediliyor. Erdoğan, binanın yapımından itibaren belli aralıklarla inşaatı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda iç tefrişatta yeni düzenlemeler yapıldı. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olarak da kampus içinde yabancı devlet adamları için yapıldığı belirtilen binayı, zaman zaman konut olarak kullanabileceği belirtiliyor. Devasa kampus içinde bir de helikopter pisti yer alıyor.