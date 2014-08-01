Yeni Başbakanlık binasına VIP havaalanı

Ankara Söğütözü’nde yapılan yeni Başbakanlık binasının ardından, binaya ulaşımın rahatlatılması için bu kez de VIP havaalanının yapılması gündemde. Etimesgut’taki Askeri Havaalanı’nda Başbakan, Cumhurbaşkanı ve yabancı konuklar için kullanılmak üzere VIP havaalanı yapılması için proje hazırlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok’un haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinde yargının durdurma kararlarına rağmen yapılan Başbakanlık binasının inşaatı büyük ölçüde bitti. Binanın önümüzdeki günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanıyor. Proje aşamasından itibaren kamuoyunun gündeminden düşmeyen bina ile ilgili yargı kararları da görmezden gelinmişti. Ankara 11. İdare Mahkemesi, kampusun yapıldığı arazinin SİT statüsünün kaldırılmasına ilişkin işlemleri iptal etmişti. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise inşaatın devam etmesinde sakınca olmadığına karar vermişti. Binayla ilgili çalışmalar son aşamasına geldi.

‘Yapılaşmaya açılırsa ekosistem zarar görür’

Başbakanlık binasıyla ilgili tartışmalar bitmeden, Ankara’nın gündemine yeni bir proje daha girdi. Söğütözü’ndeki binaya ulaşımın rahat sağlanması için bu kez VIP havaalanı projesi geliştirildi.

Etimesgut Askeri Havaalanı’nda yapılması planlanan VIP havaalanı ile ilgili süreç şöyle gelişti:

2011 yılında Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nın Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’da konuşlanması planı hazırlandı. Plana göre aynı bölgedeki Kara Havacılık Komutanlığı da Isparta’ya taşınacaktı. Planın ardından emlak değeri çok yüksek olan boşaltılan arazilerin yapılaşmaya açılması gündeme gelmişti.

Birlikler kalsın, VIP yapılsın

Ancak yeni Başbakanlık binası projesiyle birlikte Etimesgut’la ilgili planlarda da değişikliğe gidildi. Yeni plana göre Etimesgut Askeri Havaalanı’nın bir bölümü VIP havaalanı olarak kullanılacak. Bu çerçevede başta oluşturulan komisyon arsanın sahibi konumundaki Türk Hava Kurumu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istedi. THK, VIP havaalanı projesine olumlu görüş bildirirken, birliklerin taşınmasının ardından mania hattının kaldırılmasının çeşitli sıkıntıları beraberinde getireceği ifade edildi. Çevre örgütleri mania hattının kaldırılması ve bölgeye yüksek binalar yapılması durumunda Mürted Ovası’ndan Ankara’ya yönelen temiz hava akımının kesileceği, bunun da ekosisteme zarar vereceği uyarısında bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da, bölgenin stratejik önem taşıdığını belirterek birliklerin taşınmaması yönünde görüş bildirdi.

Değerlendirmelerin ardından alanın Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üs olarak kullanılması, bir bölümüne de VIP havaalanı yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Bu yönde hazırlanan projeyle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiği belirtiliyor.

Ankara Bulvarı’ndan direkt geçiş

VIP havaalanı projesi yaşama geçerse Başbakanlık binasını kullanacak ilk Başbakan ile Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra devlet protokolü ve yabancı konuklar da bu havaalanını kullanacak. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ankara Bulvarı ile birlikte havaalanı ile yeni Başbakanlık arasındaki ulaşım, kent merkezi ya da çevre yolu kullanılmadan doğrudan sağlanabilecek.