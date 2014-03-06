'Yeni Başbakanlık binası inşaatı durdurulmalı'

Atatürk Orman Çiftliği içinde yer alan ve ‘yerli Pentagon’ olarak adlandırılan yeni Başbakanlık binasının inşaatı yargının ‘iptal’ kararının ardından yeniden tartışma konusu. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Küçükaydın, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) bütünlüğü içinde yer alan birinci derece doğal ve tarihi SİT koruma statüsünün kaldırılmasının iptaline ilişkin, "Gazi Yerleşkesi’nin eskiden sahip olduğu 1. derece doğal ve tarihi SİT koruma statüsü, mahkeme kararıyla tekrar korunmuş olmaktadır" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu 2 Şubat 2012’de, Atatürk Orman Çiftliği’nin de içinde bulunduğu yeni Başbakanlık binasının yapıldığı 7 hektarlık alanın SİT derecesini 1. dereceden 3. dereceye düşürmüştü. Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası kararın iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açtılar. Ankara 11. İdare Mahkemesi de önceki gün SİT statüsü değiştirilirken gerekli araştırmanın yapılmamış olduğu gerekçesiyle kararı iptal etti.

Mahkemenin iptal kararı taraflara önceki gün tebliğ edildi. Yargı kararına uyulması beklenirken, inşaat sürüyor. Sivil toplum örgütleri ise inşaatın durdurulmasını istiyor.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Küçükaydın, Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi ’ndeki basın toplantısında, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, Atatürk Evi, bira, şarap, meyve suyu fabrikaları, tarihi köprünün de içinde yer aldığı 7 hektarlık alan ile Başbakanlık binası inşaatının içinde bulunduğu 46 hektarlık alanın tarihi SİT statülerinin kaldırılmasına ilişkin işlemleri iptal ettiğine işaret etti.

Alanın SİT derecesinin, 1. dereceden 3. dereceye indirilmesi üzerine Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 7 Kasım 2011'de iptal davası açtıklarını belirten Küçükaydın, "Yargılama sonucunda Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 17 Şubat 2014 tarihli kararıyla 46 hektarlık Gazi Yerleşkesi’nin 1. derece doğal ve tarihi SİT koruma statüsünün 3. derece doğal SİT koruma statüsüne indirilmesine dair Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'nun kararı iptal edilmiştir. Böylece Gazi Yerleşkesi’nin eskiden sahip olduğu 1. derece doğal ve tarihi SİT koruma statüsü, mahkeme kararıyla tekrar korunmuş olmaktadır" dedi.

Küçükaydın, mahkeme kararına göre Başbakanlık inşaatının durdurulması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Mahkemenin verdiği karar, yürütmeyi durdurma değil iptal kararı. Şu anda mahkemenin verdiği, 1. derece tarihi ve doğal SİT alanının, 3. derece tarihi ve doğal SİT alanı olarak değiştirilmesiyle ilgili açtığımız davada iptal kararı veriyor. Yani burası 3. derecede doğal ve tarihi SİT alanı değil, geçmişte olduğu gibi 1. derecede doğal ve tarihi SİT alanıdır. Elbette yargı yolu tükenmiş değil. Üst mahkemeye gidecek itirazlar."

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile davaya müdahil olan Başbakanlık’ın, bir ay içinde kararı temyiz etmesi gerekiyor. Temyiz istemini Danıştay görüşecek.