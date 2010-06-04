T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni başbakan seçildi

Japonya'da Maliye Bakanı Naoto Kan, iktidardaki Demokratik Partinin liderliğine getirilmesinin ardından başbakan seçildi.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Japonya'da Maliye Bakanı Naoto Kan, iktidardaki Demokratik Partinin liderliğine getirilmesinin ardından başbakan seçildi.


Japon parlamentosunun alt kanadı, Kan'ı, Japonya'daki Amerikan üssüyle ilgili seçim vaadini yerine getirmediği için yoğun eleştirilere maruz kaldıktan sonra önceki gün istifa eden Başbakan Yukio Hatoyama'nın yerine seçti.


Parlamentonun üst kanadında da gün içinde oylama yapılması bekleniyor. Parlamentonun güçlü alt kanadı, gerektiğinde kararını otomatik olarak yürürlüğe koyabildiği için üst kanatta yapılacak oylama sembolik anlam taşıyor. 


Bu arada, Japonya'da bakanlar kurulu üyeleri, istifa eden Başbakan Yukio Hatoyama'nın halefinin seçilmesi sürecini kolaylaştırmak amacıyla toplu olarak istifa etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24