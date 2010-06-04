Yeni başbakan seçildi

T24-



Japon parlamentosunun alt kanadı, Kan'ı, Japonya'daki Amerikan üssüyle ilgili seçim vaadini yerine getirmediği için yoğun eleştirilere maruz kaldıktan sonra önceki gün istifa eden Başbakan Yukio Hatoyama'nın yerine seçti.





Parlamentonun üst kanadında da gün içinde oylama yapılması bekleniyor. Parlamentonun güçlü alt kanadı, gerektiğinde kararını otomatik olarak yürürlüğe koyabildiği için üst kanatta yapılacak oylama sembolik anlam taşıyor.





Bu arada, Japonya'da bakanlar kurulu üyeleri, istifa eden Başbakan Yukio Hatoyama'nın halefinin seçilmesi sürecini kolaylaştırmak amacıyla toplu olarak istifa etmişti.