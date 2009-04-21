Yeni bakan listesi hazır mı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 gün süren tatilde yeni kabineyi de belirlediği öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren CNN Türk şu haberi verdi…



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart yerel seçimlerden hemen sonra yaptığı açıklamada kabinede değişiklik sinyali vermişti. Erdoğan bu mesajın ardından tatile çıktı.



Ama bu kez ilk tercihi Antalya olmadı. Sahil şeridinde AKP'nin belediye başkanlığını kazandığı Hatay'a gitti. Birkaç günlük Hatay tatilinin ardından da seçimi kaybettiği için "çok üzüldüm şaşırdım" dediği Antalya'ya geçti.



Erdoğan’ın tatildeki 9 gününün 4 günü kameralardan tamamen uzakta geçti.



Başbakan'ın bu süre içinde kabine revizyonunu kafasında şekillendirdiği ve kısa zamanda bunun için harekete geçeceği yorumları yapıldı.



Günay hemen kabullendi



Nitekim Bakanlar da hazırlıklı. Başbakan, Antalya'dayken eski belediye başkanı Menderes Türel'e Kültür ve Turizm Bakanlığı sözü verdiği haberleri basına yansıyınca Ertuğrul Günay bu durumu hemen kabullendi.



Yerel seçimin ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı, ama kabinede revizyon söylentilerinin gölgesi altında. Başbakan Erdoğan'ın 9 gün süren tatilde yeni kabineyi de belirlediğinden söz ediliyor. Ne zaman harekete geçeceği ise henüz belli değil. Ama Bakanlar şimdiden "zaten yorulduk" mesajını veriyor.



Antalya'daki seçim sonucu kabine revizyonunda da etkili olacak mı? Kabinenin Antalyalı ismi Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin için parti kurmayları mağlubiyetine rağmen, kabinede kalacağını söylüyor.



Ama kaybedilen diğer illerdeki Bakanlar için aynı değerlendirme yapılmıyor. Bu iller de Van ve Diyarbakır.



Van, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in memleketi. Diyarbakır ise Tarım Bakanı Mehdi Eker'in. Her ikisini de DTP kazandı. Kulislerde Eker ve Çelik'in yeni kabinede yer almayabilecekleri belirtiliyor.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün seçim bölgesi İzmir'de de AKP başarılı olamadı. Kabineden çıkması beklenen isimler arasında Gönül de var.



Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile sağlık sorunu yaşayan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da yeni dönemde kabinede yer almaları beklenmiyor.



7 yıllık Bakanlık koltuğunu bırakacakların yerine gelecek isimler de kulislerde kulaktan kulağa fısıldanıyor. Grup başkanvekilleri Sadullah Ergin ve Nihat Ergün, genel başkan yardımcıları Bülent Gedikli ve Reha Denemeç gibi.

