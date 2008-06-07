Yeni babalara 7 tavsiye

Hiç kuşkusuz, bir erkeğin hayatındaki en önemli dönemeçlerden biridir baba olmak... Ancak çocuk sahibi olmanın getirdiği ekstra sorumluluklar ve bebeği karnında taşıyan annedeki içgüdülerin erkek doğasında bulunmaması kimi zaman bu büyük mutluluğu bir 'gerilim filmine' dönüştürülebilir. Ancak çocukla temelleri sağlam ve güvene dayalı bir ilişki oluşması, işleri büyük oranda rahatlatır.



Baba kavramının yeni doğanlarda içgüdüsel olarak gelişmemesi bebeğinizin suçu değil; ama bu kavramı geliştirmek sizin elinizde. Bunun için de, 'işin uzmanlarından', yani diğer babalardan toplanmış görüşlerle belirlenen şu püf noktasına dikkat ederek biraz çaba sarf etmeye değer:



1 - Yeni babalar için hayat bazen öyle zorlaşır ki bütün dünyanın üzerinize gelmeye başladığını düşünürsünüz. Bu durumda yapılması gereken en iyi şey, 5 dakikalığına bile olsa bir mola verip rahatlamaya çalışmaktır. Düşünün... Bebeğiniz sabaha kadar ağlamış, bütün gece uyumamışsınız, kalktığınızda ocağa koyduğunuz süt taşmış, yerlere dökülmüş, bir taraftan telefonunuz çalıyor ve patronunuz 'Nerede kaldın?' diye soruyor... Böyle bir 'kabusun' ortasında yapabileceğiniz en mantıklı şey, bir süreliğine dışarı ya da balkona çıkmak ve derin derin nefes alıp vermek olacaktır. Artık biraz daha rahatlamış şekilde 'savaş meydanına' geri dönebilirsiniz...



2 - Ailenizle zaman geçirmeyi bir öncelik haline getirin. Çünkü yıllar sonra bu günleri hatırladığınızda, o dönemde işinize daha fazla zaman ayıramadığınıza değil, çocuklarınızla yeteri kadar zaman geçirmediğinize pişman olacaksınız. Çocuğunuzla oynamayı ya da bebeğiniz uyurken hiçbir şey yapmadan öylece onu izlemeyi 'iyi geçirilmiş zaman' sınıfına sokmalısınız.



3 - Çocukla oyunlar oynamak büyük önem taşıyor. Gerginliğinizi atmak, çocuğunuza güven duygusu aşılamak ve onunla iyi ilişkiler kurabilmek için biraz eğlence şart.



4 - Bebeğiniz hazır 'rahatça taşınabilir' durumdayken bu fırsatı değerlendirin. Onu dışarı çıkarmaktan korkmayın. Minik bebeğinizle birlikte dolaşırken etraftan ekstra ilgi de göreceksiniz. Ancak çocuğunuz gün gelip kendi ayakları üzerinde durmaya ve yürümeye başladığında onunla sokaklarda gezmek daha güç olacaktır.



5 - Eşinize karşı her zamankinden daha sabırlı olun; ona ekstra destek verin ve iletişiminizi güçlendirin. Çünkü doğum yapmak kimi zaman anneler için travmatik bir durum olabilir ve doğum sonrası hormonlar sürekli bir dalgalanma içindedir.



6 - Yeni çocuk sahibi olmuş babalarla diyalog kurun. Siz onların tecrübelerinden faydalanın, onlar da sizinkilerden. Ayrıca çocuk bakımı ile ilgili kitaplar okuyun, gerekirse bir uzmana başvurun. Ancak yine de bir çocuğu anne-babasından iyi kimse tanıyamaz. O nedenle kimi zaman içgüdülerinize göre hareket etmeniz gerekebilir. Çocuğunuz üzerindeki asıl söz sahibi kişilerin siz ve eşiniz olduğunu unutmayın.



7 - Herhangi bir risk alırken artık bir çocuğunuz olduğunu unutmayın; direksiyonda dikkatli olun ve sağlığınız için beslenmenize özen gösterin. Çocuğunuzun size uzun yıllar boyunca ihtiyacı olacağını unutmayın. Mutlu ve sağlıklı bir baba olabilmek, ona vereceğiniz en iyi hediye olacaktır.



(Kaynak: Amerikan sağlık sitesi WebMD Medical Reference)



