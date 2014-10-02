'Yeni Avrupa Birliği'nden 'Yeni Türkiye'ye reform ve evrensel haklar uyarısı

Beş yıl süreyle görev yapacak olan yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan Türkiye’ye ilk uyarı geldi. Kasımda göreve başlaması beklenen genişlemeden sorumlu yeni Komiser Johannes Hahn, Türkiyeli liderleri uyararak, müzakere sürecinin ancak evrensel haklara saygı gösterileceğini ve reformların devam edeceğini ‘taahhüt’ etmeleri durumunda sürebileceğini söyledi.

Zaman Gazetesi Brüksel Temsilcisi Selçuk Gültaşlı'nın haberine göre, yeni görevine başlayabilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayına ihtiyaç duyan Hahn, önceki gün görücüye çıktı ve AP üyelerinin zor sorularına muhatap oldu. Hahn, Türkiye’ye ilişkin çok sayıda soruya cevap verdi. Yeni Komisyon’un başkanı olacak Jean Claude Juncker’in Hahn’a gönderdiği görev mektubunda Türkiye’ye hiç yer vermemesine rağmen, Avusturyalı Komiser, 15 dakikalık vizyon konuşmasında Türkiye’ye atıf yaptı. Ankara’yı evrensel haklar ve reformlarla ilgili ikaz etti.

Milletvekillerinin sorularına geçmeden önce yeni komiser olarak planlarını anlatan Hahn, önümüzdeki beş yıl sloganının ‘hızdan önce kalite’ olacağını söyleyerek genişlemenin duracağı, bunun yerine AB kurumlarının tahkim edileceği bir döneme işaret etti. Hahn da patronu Juncker gibi beş yıl boyunca AB’ye hiçbir ülkenin üye olmayacağını söyledi. Avrupa Komşuluk Siyaseti ve Genişleme Müzakereleri’nden sorumlu olacak Hahn, hür medya, herkesi kapsayan ve şeffaf hükümet ile işleyen ekonominin ilişkilerde anahtar olacağını vurguladı.

'Türkiye'de olanlar kabul edilemez'

Türkiye’de yargının bağımsız olup olmadığı ve medyaya uygulanan baskıların sorulması üzerine, Hahn, “Bunlar kesinlikle kabul edilemez.” dedi. Türkiye’deki azınlıklarla ilgili bir soruya ise Türkiyeli yetkililerin gerekli adımları atması gerektiğini kaydeden Hahn, “Türkiye azınlık haklarının korunması konusunda ciddi olduğunu göstermeli.” dedi. Bu konuları Türk yetkililer ile görüşmelerinde sürekli gündeme getireceğini söyleyen Hahn, “Hiç kimse görüşleri yüzünden hapse girmemeli.” dedi.

Özellikle Rum milletvekillerinden gelen sert sorulara ise Hahn, Türkiye’nin AB için ‘çok mühim bir ortak’ olduğunu hatırlatarak cevap verdi. Türkiye ile ilişkilerin ‘ilerletilmesi ve derinleştirilmesi’ için çalışacağını ifade ederken, Ankara’ya mali yardımın askıya alınmasını isteyen bir vekile ise “Bazen olaylar göründüğünden daha girift olabilir.” cevabını verdi.

Özelde Türkiye’nin üyeliğine genelde genişlemeye en soğuk bakan ülkelerin başında gelen Avusturya’dan bu göreve getirilen ilk komiser olan Hahn, ayrıca Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan Hıristiyan Demokrat Parti üyesi.