Yeni ATO Başkanı, Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının yeni başkanı Gürsel Baran'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da dayısının oğlu olan Başkan Baran, Cumhurbaşkanına yeni yönetimin projeleri hakkında bilgi verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan, Baran'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Baran, "ATO olarak büyük Türkiye için göreve hazırız. Bizler ülkemiz güçlü olunca güçlü olacağımızı biliyoruz. Sancılı bir coğrafyada, dışarıdan uzanan eller tarafından ekonomik ve siyasi açıdan kıskaca alınmaya çalışıldığımızın farkındayız. İş alemi olarak birlik ve bütünlüğümüz için, güçlü ekonomi için, bağımsız Türkiye için canla başla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gökçek'i geride bırakmıştı

3 Aralık'ta yapılan seçim sonucu rakibi Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'i geride bırakarak ATO Başkanlığı koltuğuna oturan Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, Baran'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu bildirildi.

Erdoğan'a ATO olarak ekonomik cephede teyakkuzda olduklarını bildiren Baran, “ATO olarak büyük Türkiye için göreve hazırız. Bizler ülkemiz güçlü olunca güçlü olacağımızı biliyoruz. Sancılı bir coğrafyada, dışarıdan uzanan eller tarafından ekonomik ve siyasi açıdan kıskaca alınmaya çalışıldığımızın farkındayız. İş alemi olarak birlik ve bütünlüğümüz için, güçlü ekonomi için, bağımsız Türkiye için canla başla çalışacağız” dedi.