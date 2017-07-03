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Yeni Asya'nın yayın yönetmeni: Doğru okumama inadı sürerse, 'Adalet Yürüyüşü' AKP'nin inişini hızlandırır

"2007'deki Cumhuriyet mitingleri AKP'ye yaramıştı"

03 Temmuz 2017 15:39

Nur cemaatinin Yeni Asya koluyla aynı adı taşıyan gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Kazım Güleçyüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Güleçyüz, "2007'deki Cumhuriyet mitingleri AKP'ye yaramıştı; 2017'deki adalet yürüyüşü ise doğru okumama inadını sürdürürse AKP'nin inişini hızlandırır" diye yazdı.

Kazım Güleçyüz'ün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

 

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