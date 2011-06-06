Yeni Asyacılar Demokrat Parti'yi destekliyor

T24- Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, her seçimde olduğu gibi yine Demokrat Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.





Mehmet Haberal ve Turhan Tayan gibi sağ kolu olan isimleri CHP'den aday gösterttiren Demirel'e yıllardır verdikleri destekle bilinen Yeni Asya Grubu, bugün yaptığı açıklamada oylarını yine Demokrat Parti'ye vereceklerini belirttiler.





İşte Nur cemaatinin Yeni Asya kolunun bugünkü Yeni Asya gazetesinde yayınlanan açıklaması...







Zorunlu bir açıklama





Daha önce, 18 Nisan 2011 tarihinde bu köşede çıkmış olan şu pasajları bir kez daha okuyalım:





“Olağanüstü temsilciler toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü yine İstanbul'da hizmet binamızda yapıldı. Tek gündemle gerçekleşen toplantıda, 12 Haziran seçimiyle ilgili istişarelerde bulunuldu. Çok sayıda temsilcimizin görüş bildirdiği müzakerelerde, geçtiğimiz 22 Ocak günü Ankara'da yapılan ‘genişletilmiş Siyasî Heyet' toplantısında alınan ‘Daha önceki Umumî Meşveret toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde siyasî görüşümüzde bir değişikliğin söz konusu olmayıp, DP'ye verilen desteğin devam etmesi; bu hususla ilgili neşriyat ve çalışmalarımızın, cemaatimizde ve kamuoyunda oluşan hassasiyetleri dikkate alan dengeli ve yapıcı bir üslûp ve dozajla yürütülmesi' şeklindeki tavsiye kararı teyid edildi.





“Toplantıda, bahsedilen hassasiyetleri vurgulayan çok sayıda konuşma da yapılarak, bunların mutlaka nazara alınması gereğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, söz konusu desteğin, temel fikir ve ölçüler ekseninde, mevcut tablodaki bütün zorluk ve olumsuzluklara ve herşeye rağmen, kişilerden bağımsız bir şekilde misyonun canlı tutulmasına odaklanan bir anlayışa dayandırılarak ve üslûpta Risale-i Nur'daki kavl-i leyyin prensibi esas alınarak ortaya konulması hususunun önemine işaret edildi.





“Seçim dönemindeki neşriyatımızı inşaallah bu ölçü ve prensiplere uygun şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacak; bu bağlamda Üstadın bilhassa ‘Sakın, sakın, harice bakan cereyanlar, hususan siyaset cereyanları sizi birbirinize düşürüp tefrikaya atmasın' ikazını hep nazarımızda tutacağız. Katkı, destek ve dualarınızı bekliyoruz.”



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O günden bugüne, neşriyatımızı bu ölçü ve prensipler çerçevesinde devam ettirme gayreti içinde olduk. Ve sizlerden gelen mesajlar da, ağırlıklı olarak, bu çizgi, üslûp ve dozajın genel bir tasvibe mazhar olduğunu gösteriyor.



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Ancak bir süredir bazı internet sitelerinde, “kes-kopyala-yapıştır” yöntemiyle yayılan bir iddia yer alıyor. Yeni Asya'nın AKP'yi desteklediği yönündeki bu asılsız ve dayanaksız iddianın, zihinleri bulandırma amaçlı bir provokasyon olmanın ötesinde hiçbir anlamı olmadığını açıkça ifade ediyoruz. 41 yıllık çizgi ve duruşunu, hiçbir kırılmaya meydan vermeden bugünlere taşıyan Yeni Asya, 12 Haziran seçiminde de tavrını her zaman olduğu gibi net, açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koymuştur. Yukarıda bir kez daha aktardığımız pasajlarda verilen mesaj, bunun çok sayıdaki örneklerinden sadece biridir. Buna rağmen, aksi yönde ileri sürülen iddiaların, dediğimiz gibi, hiçbir geçerliliği yoktur.



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Seçim öncesinde yazarımız Latif Salihoğlu'nun hazırladığı “Türkiye'de seçimler ve demokrasi tarihi” dizisi, neredeyse bir buçuk asra yaklaşan demokratikleşme sürecimizin önemli kilometre taşlarını ortaya koyarak, geldiğimiz noktanın tarihî arkaplanını gözler önüne serdi. İlgi, merak ve istifadeyle takip edilen bu çalışmasından dolayı Salihoğlu'nu kutluyoruz.



