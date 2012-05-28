29 yaşındaki öğrenciler askere çağrılıyor

29 yaşındaki erkek üniversitelileri apar topar askere alınma endişesi sardı. Askerlikle ilgili tartışmalar, YÖK'e gönderilen bir yazıyla alevlendi.

ODTÜ öğrencisi İbrahim Kaya, 14 Mayıs’ta askerlikle ilgili 29 yaş sınırı nedeniyle üniversite yönetimine başvurdu. Kaya’ya gelen 16 Mayıs tarihli yazıda Milli Savunma Bakanlığı’nın 18 Ocak 2012’de YÖK’e gönderdiği yazıya atıfta bulunularak “29 yaşını tamamlayan öğrencilerin kayıt yaptıramayacağı” belirtildi.

Sosyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi İbrahim Kaya, çözüm arıyor: “Okul eylülde kaydımın yapılması için benden askerlik yaptığıma dair belge istiyor. Ama ben askerlik yapmadım bu belgeyi nasıl alacağım? Bu durumda üniversite kaydımı yapmayacak. Mağdur öğrenciler olarak meclise bizzat başvuruda bulunduk. Ama sonuçsuz kaldı.”



ODTÜ İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arda Güven de endişeli: “Eskiden 29 yaşında bir öğrenci üniversiteyi bitirene kadar askere gitmiyordu. Mezun olmama 1 yıl kala ben okula ara verip nasıl 15 ay askerlik yaparım?’’ İÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik 3. Sınıf öğrencisi Yaşar Aydoğan 4 aydır düğümü çözmeye çalışıyor:

“Eğer okuldan kaydımızı silersek 2 yıl daha askere gitmeme hakkı elde ediyoruz. Şimdi 29 yaşındayım, okulu bırakırsam 31 yaşına kadar askere gitmeme hakkı elde ediyorum. Ama bana 1 yıl daha süre verirlerse zaten mezun olacağım. Askerlik şubesinden yoklama kağıdı geldi ve 4 aydır bu sorunu çözmek için uğraşıyorum. Bütün zamanımı bu soruna ayırdığım için derslerimle de ilgilenemiyorum.’’

'Eskiden müsamaha gösteriliyordu'

ODTÜ’lü Kaya, Güven ve İÜ’lü Aydoğan, buzdağının sadece görünen kısmı. İnternet forumlarında binlerce genç, 29 yaş muammasını çözmeye çalışıyor. 29 yaş ile ilgili olarak aslında yasal bir değişiklik yok. Hem 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gerekse bu kanunda değişiklik yapan yeni kanunda 29 yaş sınırı var. Ancak forumlardaki iddialara göre eskiden hâlâ okumakta olan öğrenciler için hem üniversite yönetimleri hem askerlik şubeleri ‘müsamaha’ gösterirken artık durum değişti. Üniversite yönetimlerinin kendilerine “kayıt dondurup askerlikten sonra eğitime devam etmelerini” önerdiğini savunan öğrenciler, “Biz üniversitelerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. 29 yaş sınırının 32’ye çıkarılmasını istiyoruz”diyor.

Türkiye genelindeki 167 üniversitede 29 yaş sınırında binlerce öğrencinin olduğu tahmin ediliyor. Kayıt dondurmanın yanı sıra gündeme gelen seçeneklerden biri de bedelli askerlik. Ancakbunun için de en geç 15 Haziran’a kadar başvurup 15 bin liralık ilk taksidin ödemesi gerekiyor. Başvuruların bitmesine 1 ay kala bedelli askerlik için başvuranların sayısı 27 bin 400’dü.