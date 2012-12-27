Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari ücret yeni yılın ilk 6 ayında 774 TL, ikinci 6 ayında 804 lira olarak uygulanacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 4. toplantının ardından açıklama yaptı.

Çelik şunları söyledi:

"Enflasyonun çok üzerinde artış gerçekleştirildi. Aylık brüt asgari ücret 940 TL'den ilk 6 ay için 978, 75 TL'ye, ikinci 6 ay için 1021 TL'ye yükseltildi. Aylık net ücret ise 739,79 TL'den 774 TL'ye, ikinci 6 ay içinse 804,70 TL'ye yükseltildi. İlk 6 ay için yüzde 4.1, ikinci 6 ay için yüzde 4.4 artırıldı. Yıllık artış yüzde 8.61'i bulacak"

Çelik, asgari ücretin oy çokluğuyla belirlendiğini söyledi.

Hükümet 2013'te asgari ücretin yüzde 3+3 oranında artırılmasını öngörürken, TİSK asgari ücrete yüzde 3+2, 3 oranında zam yapılmasını istiyordu. Türk-İş de asgari ücret hesaplanırken TÜİK tarafından belirlenen net bin 25 liranın baz alınmasını ve bunun üzerine enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyordu.

15 kişilik komisyon karar veriyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 940,50, net 739,79 lira olarak uygulanıyor.

DİSK'ten bakanlık önünde eylem

Bu arada Ankara'da TRT Arı Stüdyoları önünden yürüyüşe geçen DİSK üyesi bir grup, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, asgari ücretin çalışanlara yetebilecek ve açlıklarına son verecek bir ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacağına inanmadıklarını belirterek, Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nun toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla toplanması gerektiğini söyledi.

Ekici, ''Bir asgari ücretli olarak, bir öğün 72 kuruşla doyacak, sağlıklı bir şekilde beslenecek ve sağlıklı bir şekilde çalışacak ve aldığın ücretle aileni geçindirebileceksin. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 15 üyesi vicdani şekilde 'Bir öğün 72 kuruşla doyulacak' diyorsa alsınlar başlarına çalsınlar'' diye konuştu.

'Komisyon lağvedilmeli'

Ekici, şunları kaydetti: ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret, işçinin ailesiyle tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde belirlenmelidir. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır."