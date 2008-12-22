Yeni asgari ücret perşembeye kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. TÜİK temsilcisi 720 YTL’de ısrar ediyor. Son karar 25 Aralık Perşembe günü verilecek.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. TİSK Genel Merkezi'nde 2.5 saat süren toplantıya, hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Fikret Şöhret, işçi kesimi adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nihat Yurdakul, işveren kesimini temsilen de TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 25 Aralık Perşembe günü yapılacak bir sonraki toplantıda, 2009 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.



Nihat Yurdakul, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisinin, bir kişinin aylık asgari geçim harcamasının net 720 YTL olarak hesaplandığını aktardığını belirtti.



Türk-İş olarak bu rakamı kabul ettiklerini ifade eden Yurdakul, TÜİK'in bu hesaplamayı Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıplarına uygun olarak yaptığını anlattı. Bu rakamı baz alarak müzakereye hazır olduklarını, aksi takdirde müzakerelerde bulunmayacaklarını söyledi.



'Krizin bedeli çalışanlara çıkarılmamalı'



''İşveren kesiminin nasıl bir tavır sergilediğinin'' sorulması üzerine, Yurdakul, net bir rakam telaffuz etmediklerini belirtti.



Toplantıda, ülkedeki finansal krizin bedelinin çalışanlara çıkarılmaması gerektiğini dile getirdiklerini anlatan Yurdakul, önceki yıllardaki gibi bir yaklaşımda bulunulması halinde bu işin içinde olmayacaklarını bildirdiklerini söyledi.



Bir gazetecinin, ''Toplantıda işverenin tavrına ilişkin nasıl bir izlenim edindiniz?'' sorusu üzerine Yurdakul, ''Yaklaşımları önceki yıllarda olduğu gibi geldi. Bu rakamın altında bir teklifle geleceklerine yönelik izlenim aldım. İnşallah bu olmaz. TÜİK, 'Bir asgari ücretlinin temel ihtiyacı bu rakamla karşılanır' diyor. Önümüzdeki toplantıya bu rakamın altında bir teklifle gelinirse, bu rakamlar görüşülmezse bu işin içinde yokuz'' dedi.



Nihat Yurdakul, bir başka soruya karşılık da Türk-İş'in hesaplarının TÜİK'in hesaplarıyla paralellik gösterdiğini ifade etti.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Perşembe günü yapılacak dördüncü toplantısında, 2009 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor.

