Yeni asgari ücret 949 lira oldu

2015'te geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Asgari ücretli ilk altı ayda 949 lira, ikinci altı ayda 1000 lira alacak.

Aralık ayında sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve Türk-İş'te toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını bugün Çalışma Bakanlığı’nda yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2015 için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Buna göre yılın ilk 6 ayında bir işçi asgari ücret olarak net 949 lira alacak, zam 58 TL oldu. İkinci altı ayda ise asgari ücret net 1000 lira olarak belirlendi, bu da 109 lira artış demek.

Çelik yüzde 6 + 6 olan zammın, yıllık yüzde 12,3'e karşılık geldiğini söyledi. İlk altı ay için asgari ücret brüt 1202 lira, ikinci yarı için de 1274 lira .

İşçi ve işveren tarafının çetin pazarlığına sahne olan üçüncü toplantıda, komisyonun verdiği görev gereği hesap yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi, bir işçinin geçimi için gereken tutarı net 1424 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı.

Mevcut asgari ücret 891 lira

İşçi ve işveren temsilcilerinin 2013'ün Aralık ayındaki çetin pazarlığının ardından, 2014'te asgari ücretin ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda ise yüzde 6 arttırılması kararlaştırılmıştı.

Asgari ücret bir işçi için brüt 1134, net 891 lira 3 kuruş. Kapıcılar içinse brüt 1134 lira, net 963 lira 90 kuruş düzeyinde.

Asgari ücretten normal çalışanlar için 242 lira 97 kuruş, kapıcılar için ise 170 lira 10 kuruş kesinti yapılıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 1332 lira 45 kuruşu buluyor.

Hükümet 2015 yılı programında, asgari ücrette bu yılın ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er artış planlandığını açıklamıştı.