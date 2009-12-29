Yeni asgari ücret 577 lira

T24 - Yeni yılda geçerli olarak asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2010'da net 577 lira olacak.





Üçüncü toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 1 Ocak 2010'dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirledi.



Böylece asgari ücrette yüzde 5.2'lik artış oldu. Bir başka deyişle asgari ücret Temmuz 2009'a göre 31 liralık artış kaydetti.



Türk-İş ilk toplantıda masadan kalktığı için komisyon bugün sadece işveren ve hükümet kesiminin katılımıyla, yani 10 kişiyle toplandı. Asgari ücretin belirlenmesi için komisyonda en az 10 üyenin olması gerekiyor.



Asgari ücret halen 16 yaşından büyükler için net 546,48; 16 yaşından küçükler için net 472,32 lira olarak uygulanıyor.



Yeni asgari ücreti değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, "Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 3 bekliyorduk. Ama açıklanan ücret 2010'un tamamı için yüzde 5 zammı öngörüyor. 577 liranın açlık sınırının bile altında olduğu malumun ilamı. Açıklanan bir rakam bir kişinin geçinmesi için verilen rakam. Bu rakamda yüzde 30 oranında vergi alınması da ayrı bir handikap. Son 6 yılda çalışanların milli gelirden aldığı pay yüzde 16'ya geriledi. Milli gelirden dağılım da gün geçtikçe bozuluyor" dedi.





Türk-İş: "Asgari ücret yetersiz"



Türk-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılında geçerli olacak asgari ücretin ''güvenilir, objektif ve bilimsel veriler yerine hükümetin keyfi yaklaşımı ile belirlendiğini'' öne sürülerek, ''Böylece tespit edildiği andan itibaren asgari ücret yetersiz, çelişkili ve tutarsız olmaktadır. insanca bir yaşama düzeyi sağlamaktan uzak, 'açlık ücreti' bile değildir'' denildi.



Türk-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren-hükümet kesimi temsilcilerinin 2010 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplandığını anımsatılarak, toplantılara Türk-İş temsilcilerinin katılmadığı belirtildi.



''Asgari ücret, işçinin ekonomik ve sosyal durumunun iyileştirilmesi için önemli bir araç ve sosyal devlet olmanın gereği olan bir uygulamadır'' denilen açıklamada şunlar kaydedildi:



''Bu uygulamanın bir amacı da çalışanların düşük ücretlere karşı korunması yanı sıra rekabetin emek sömürüsüne yol açmadan yapılmasıdır. Türk-İş, kuruluşundan beri savunduğu asgari ücretin kutsal ve sosyal ücret kavramına yaraşır, insanca yaşama düzeyini sağlayacak, gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltecek, işsizlik gerekçe yapılarak çalışanların sömürülmesine engel olacak düzeyde belirlenebilmesi için çaba göstermektedir. Ancak, siyasal iktidar, asgari ücreti belirlemekle görevli Komisyonun daha ilk toplantısında gerçek niyetini ortaya koymuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine toplanan komisyonun açılışına Sayın Bakanın katılması ve hükümetinin görüş ve yaklaşımını açıklaması beklenirken bu mümkün olmamış, milyonlarca çalışanı ve ailesi doğrudan ilgilendiren asgari ücretle ilgili işçi ve işverenin konuşma yapması da hükümet tarafından engellenmiştir.



Siyasal iktidar, demokratik gelenekleri ve sosyal diyalog yaklaşımını bir yana bırakarak, önceden belirlenen asgari ücreti dayatmak yolunu tercih etmiştir. Öyle ki, Anayasa'nın 55. maddesinde yer alan 'asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulur' açık hükmüne rağmen bu şart yerine getirilmemiş ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan çalışanların geçim koşullarını ortaya koyan çalışma talep edilmemiştir. Geçmiş yıllarda komisyonun işveren-hükümet oy çoğunluğunun devletin resmi makamlarına itibar etmek yerine çok daha düşük bir asgari ücret tutarını kabul ve ilan etmek yaklaşımı böylece yeni bir boyut kazanmıştır.



2010 yılında geçerli olacak asgari ücret güvenilir, objektif ve bilimsel veriler yerine hükümetin keyfi yaklaşımı ile belirlenmiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki işveren kesimi temsilcileri de bu sorumluluğa ortak olmuştur. Böylece tespit edildiği andan itibaren asgari ücret yetersiz, çelişkili ve tutarsız olmaktadır. İnsanca bir yaşama düzeyi sağlamaktan uzak, 'açlık ücreti' bile değildir. Çalışanların yoksulluğunu daha da yaygınlaştıracaktır.''

