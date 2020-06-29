Yeni araçlarda elektrikli-hibritlerin payı yüzde 3’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azaldı.

Elektriklinin payı artıyor

TÜİK, Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 45,5'inin benzin, yüzde 45,1'inin dizel, yüzde 6,4'ü LPG yakıtlı, yüzde 3'ünün elektrikli veya hibrit olduğunu açıkladı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit oldu.

Yarıdan çoğu beyaz renkli

TÜİK verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 50,6'sı beyaz, yüzde 24,7'si gri, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,5'i mavi, yüzde 1,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,5'i diğer renklerde...

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9’u Opel, yüzde 9’u Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5'i Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1'i BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.