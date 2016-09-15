Yeni anne baba yarım gün çalışacak

Yönetmelik taslağına göre eşi çalışan kadın veya erkek işçi ile memur, birinci doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün “yarı zamanlı” çalışabilecek. Bu hak çocuk ilkokula başlayana kadar herhangi bir zamanda kullanılabilecek.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çocuğu ilkokul 1. sınıfa başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkının uygulama esasları belirleniyor. Eşi çalışmayan işçi ve memur yarım gün çalışma hakkından yararlanamayacak. İki eş de çalışıyorsa eşlerden biri çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışıp yarım gün de çocuğuyla ilgilenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yılın başında TBMM’de kabul edilen yasal düzenlemeyle ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre kadın işçi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izninin bitiminde, önce 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Bu sürenin ardından kadın veya erkek işçi isterlerse birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kısmı süreli çalışma talebinde bulunabilecek.

Talep bir ay içinde yerine gelecek

Bu izinlerin bitiminden itibaren çocuk ilkokula başlayıncaya kadar çalışan anne-babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren en geç bir ay içinde işçinin bu talebini yerine getirecek. İşveren, yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu için işçisini işten atarsa tazminat ödeyecek. Son düzenleme ile ilkokula başlama zorunluluğu 66 aya çıkarılmıştı. Kısmi süreli çalışma hakkı zorunlu okula başlama tarihinin ilk eylül ayına kadar geçerli olacak.

Eşi çalışmayana yok

Taslağa göre ebeveynden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Bununla birlikte, ebeveynden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının bulunması, çocuğun velayetinin mahkemece eşlerden birine verilmesi ve üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi durumlarında, bu şart aranmayacak.

Memurlar da yararlanacak

Çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından işçiler gibi memurlar da yararlanacak. Onların da bu hakkı kullanabilmesi için eşlerinin çalışıyor olması gerekiyor. Yarım gün çalışma hakkından istenildiği zaman vazgeçilecek.

Ancak, aynı çocuk için bir daha başvuru yapılamayacak. Yarım gün çalışanlar ücretlerini ve maaşlarını da yarım gün üzerinden alacaklar. Memurlar; ek ders, döner sermaye, fazla çalışma gibi fiilen çalışmaya bağlı ödemelerde sadece çalıştıkları saatlerin karşılığını alabilecek.