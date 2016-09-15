T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni anne baba yarım gün çalışacak

Kadın işçi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izninin bitiminde, 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilecek

15 Eylül 2016 11:59

Yönetmelik taslağına göre eşi çalışan kadın veya erkek işçi ile memur, birinci doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün “yarı zamanlı” çalışabilecek. Bu hak çocuk ilkokula başlayana kadar herhangi bir zamanda kullanılabilecek.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çocuğu ilkokul 1. sınıfa başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkının uygulama esasları belirleniyor. Eşi çalışmayan işçi ve memur yarım gün çalışma hakkından yararlanamayacak. İki eş de çalışıyorsa eşlerden biri çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışıp yarım gün de çocuğuyla ilgilenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yılın başında TBMM’de kabul edilen yasal düzenlemeyle ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre kadın işçi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izninin bitiminde, önce 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Bu sürenin ardından kadın veya erkek işçi isterlerse birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kısmı süreli çalışma talebinde bulunabilecek.

 

Talep bir ay içinde yerine gelecek

 

Bu izinlerin bitiminden itibaren çocuk ilkokula başlayıncaya kadar çalışan anne-babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren en geç bir ay içinde işçinin bu talebini yerine getirecek. İşveren, yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu için işçisini işten atarsa tazminat ödeyecek. Son düzenleme ile ilkokula başlama zorunluluğu 66 aya çıkarılmıştı. Kısmi süreli çalışma hakkı zorunlu okula başlama tarihinin ilk eylül ayına kadar geçerli olacak.

 

Eşi çalışmayana yok

 

Taslağa göre ebeveynden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Bununla birlikte, ebeveynden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının bulunması, çocuğun velayetinin mahkemece eşlerden birine verilmesi ve üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi durumlarında, bu şart aranmayacak.

 

Memurlar da yararlanacak

 

Çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından işçiler gibi memurlar da yararlanacak. Onların da bu hakkı kullanabilmesi için eşlerinin çalışıyor olması gerekiyor. Yarım gün çalışma hakkından istenildiği zaman vazgeçilecek.

Ancak, aynı çocuk için bir daha başvuru yapılamayacak. Yarım gün çalışanlar ücretlerini ve maaşlarını da yarım gün üzerinden alacaklar. Memurlar; ek ders, döner sermaye, fazla çalışma gibi fiilen çalışmaya bağlı ödemelerde sadece çalıştıkları saatlerin karşılığını alabilecek.

ETİKETLER

anne babaçalışma iznidoğumyarım gündüzenlemeyeni çocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24