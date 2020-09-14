Yeni anketlere göre Trump, Biden'la arasındaki farkı yavaşça eritmeye başladı

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ABD Başkanı Donald Trump son aylarda anketlerde Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın kendisine attığı farkı azaltmayı başarsa da eski başkan yardımcısı yarışın favorisi olarak görülmeye devam ediyor.

Yeni bir Fox News anketine göre ulusal çapta seçmenlerin yüzde 51'i Biden'a oy vereceğini söylerken yüzde 46'sı tercihinin Trump'tan yana olacağını belirtiyor. Temmuz'daki Fox News anketinde Biden yüzde 49'a 41 ile rakibinin 8 puan önündeydi.

Ülkede yapılan bütün büyük anketlerin ortalamasını alan FiveThirtyEight'e göre Biden Temmuz'da yüzde 50.5'e karşı yüzde 40 ile öndeydi. Bugün ise Biden yüzde 50.6'dayken Trump 43.4'e yükselmiş durumda. Anketlerde Biden oy kaybetmezken Trump'ın yükseliş göstermesi kararsız seçmenlerin daha çok Cumhuriyetçi adaya yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.

CNN'in aktardığına göre tüm anketlere bakıldığında Trump'ın pik noktasından 3 puan geriye düştüğü görülüyor. 2016'de seçimleri kaybeden Hillary Clinton neredeyse tüm anketlerde Trump'ın önünde olmasına rağmen hiç yüzde 50 çizgisinin üzerine çıkamamıştı.

Öte yandan çoğu anket Biden'ın hâlâ önemli salıncak eyaletlerde büyük bir avantajı olduğunu gösteriyor.

ABD halkı 3 Kasım'da genel seçimler için sandığa gidecek.