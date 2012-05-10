Yeni anayasanın yazım süreci başladı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

Meclis'in Atatürk Bulvarı üzerinde tarihi ek binasındaki toplantı, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında başladı. Komisyon üyeleri, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin, ''Bugün Anayasanın yazım aşaması başlıyor, neler düşünüyorsunuz?'' sorusuna, yeni anayasanın en önemli safhasını geldiklerini belirterek, yazıma temel hak ve özgürlük alanlarından başlanacağını söyledi.

Şahin, gerektiği zaman açıklamaların yapılacağını, kamuoyu ve basını bilgilendirmeyi ihmal etmeyeceklerini ifade etti.

AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da konuyla ilgili sorulara, ''Mevsim anayasa mevsimi, zaman anayasa zamanı. Kurucu iktidarın veya bu asıl yetkinin en tepede kullanıldığı bir dönemdeyiz. Türk milleti, toplum ve demokrasimiz için hayırlı olsun. Bu süreçte başarılı bir ürün, kalıcı ve kaliteli bir anayasa üretileceğini düşünüyorum. Temennimiz, gayretimiz ve niyetimiz bu'' dedi.



''Başbakan müdahale etmemeli''



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Komisyon'un çalışmalarının ''en kritik aşamasında'' olduklarını belirterek, ''Burada bir parlamento iradesi ortaya çıkmış durumda. Bu parlamento iradesine hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekir. En başta da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın müdahale etmemesi gerekir. Biz bunu, özellikle bugün, bu aşamada ifade etme gereği duyuyoruz'' dedi.

CHP olarak hem Anayasa yapımı hem de mevzuatın düzenlenmesi anlamında Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğuna inandıklarını dile getiren Kart, bu anlayış ve sorumlulukla Anayasa çalışmalarıyla birlikte ''ihtilal kanunları'' niteliğindeki kanunların da paralel şekilde düzenlenmesi gereğini ve bunun son derece önemli olduğunu savundu.

Kart, ''Başbakan'ın müdahalesiyle ilgili bir emareyle mi karşı karşıyasınız?'' sorusuna karşılık, şöyle konuştu:

''Türkiye 2-3 gündür Sayın Başbakan'ın ve Sayın Başbakan'ın talimatları doğrultusunda görev yapan Başbakan Yardımcısı'nın başkanlık modeli tartışmasını yapıyor. Bize, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na başkanlık modeli, parlamenter sistemi ve yarı başkanlık konusunda onlarca, yüzlerce öneri geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu olarak bunların hepsini konuşacağız. Ama bunları ne zaman konuşacağımıza biz karar veririz. Komisyon olarak gündemimizi biz belirleriz. Bizim gündemimizi dışarıdan birileri belirleyemez. Dolayısıyla Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, bu en kritik aşamada, bu konuyu gündeme getirmiş olmakla, Komisyon'a, mevcut olana parlamento iradesine ve uzlaşma iradesine müdahale etmişlerdir. Müdahale etmenin ötesinde, AKP'nin bu süreçte samimi olmadığını, giderek tıkandığını görüyoruz. Uzlaşma Komisyonu zeminini tıkama girişimi olarak Uzlaşma Komisyonu'ndan kaçmaya gerekçe yaratma girişimi olarak gördüğümüzü de bu kritik aşamada ifade etme durumunda kalıyoruz. Aslında tam taslak yazımı çalışmalarının başladığı böyle bir dönemde bunları ifade etmek, son derece dramatik. Biz Hükümet'e rağmen, Başbakan'a rağmen Türkiye'yi demokratikleşme noktasında üstümüze düşen görevi CHP olarak yapmanın gayreti ve sorumluluğu içinde olacağız.''



''Tartışmaktan korkmamak lazım''



BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yeni anayasanın temel hak ve özgürlük alanlarından başlanacağının hatırlatılması üzerine, ''İnsan onurunu, hayatın en önemli yerine koyan bir anlayışla sürece yaklaşacağız. Bu başlık altına girmesini düşündüğümüz şeyleri parti olarak düzenledik, çalışmaya başlayacağız'' diye konuştu.

Önder, ''Neler önereceksiniz, temel hak ve özgürlükler deyince anadilde eğitim gündeme getirecek misiniz?' sorusuna, ''Tabii ki gündeme getireceğiz. Ama bunun detaylarını uzlaşma sürecinde içeride konuşmadan, basınla paylaşmayı doğru bulmuyoruz, uzlaşma mantığına yakın bulmuyoruz'' karşılığını verdi.

Kritik ve tartışmalı konuların sona bırakılacağını nasıl değerlendirdiği sorusuna karşılık Önder, ''Katılmıyorum. Tartışmaktan korkmamak lazım. Tartışacağız, doğruları arayacağız. Bu son tahlilde bir yöntem meselesidir. Zamanımızın önemli bir kısmını bence anlaşamadığımız konulara vakfetmek, bu konularda birbirimize yakınlaşma koridorları aşmak daha iyi olur diye düşünüyorum'' dedi.

Önder, bir soru üzerine liderleri ziyaret konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.