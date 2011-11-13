Yeni anayasada askere by-pass

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin itirazını dikkate alarak, yeni anayasa konusunda görüşlerini istediği kurumlar listesinden Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'ı çıkardı.



Akşam gazetesinin haberine göre, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 'Sivil anayasa yapacaksak yürütme organlarından görüş almamalıyız' diyerek şerh koyduğu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'nı liste dışı bıraktı.



Çiçek, yeni anayasanın tam bir mutabakatla çıkması için görüş istenecek kurumlar listesini geniş tuttu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'ndan tüm derneklerin listesini talep eden Çiçek, hiçbir ayrıma gitmeden 14 bin 593 derneğe, sağcı-solcu ayrımı yapmadan tüm meslek kuruluşlarına, yüksek yargı organlarına, işçi ve memur sendikalarına, parlamentoda temsil edilmeyen 60 siyasi partiye, birliklere, üniversitelere, bin 374 yerel gazete ve 197 yerel televizyona yazı gönderdi.



Çiçek, bu kurumlardan yeni anayasaya ilişkin görüşlerini 31 Aralık 2011 tarihine kadar iletmesini istedi.

'Askeri vesayet'



Yazısında yürürlükteki 1982 Anayasası'nın toplumun tüm kesimleri tarafından eleştirildiğine işaret eden Çiçek, 'Bugüne kadar yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen üzerindeki askeri vesayet gölgesini ve darbe anayasası imajını atamamış, halk tarafından benimsenmemiştir. Amacımız, 1982 Anayasası'nın yasakçı ve vesayetçi zihniyetinden uzak, vatandaş odaklı, özgürlükçü ve demokratik temsil esasını dayanan, hepimizin içinde kendisini bulacağı 'İşte benim anayasam' diyeceği bir Anayasa yapmaktır' dedi.



Çiçek, mektubunu şöyle tamamladı:



'Sizlerden beklentimiz yeni anayasa yapım sürecini aktif olarak takip eden gelişmeleri mümkün olduğunca üyelerinizle paylaşmanız, süreçte etkin olmanız, görüş ve önerilerinizi bize iletmenizdir. Toplumun tüm kesimlerince benimsenecek daha katılımcı, şeffaf ve demokratik bir Anayasa dileğiyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.