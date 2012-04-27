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Yeni Anayasa Yolunda: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye

İran, Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Cezayir ve Türkiye’den uzmanlar demokrasi, yurttaşlık ve çoğulcu anayasa pratiklerini İstanbul’da tartışacaklar

27 Nisan 2012 21:22

Friedrich-Ebert- Stiftung Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Taksim Point Hotel'de "Yeni Anayasa Yolunda: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye" başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Saat 09:30'da başlayacak olan konferansa Nigar Hacızade moderatörlük yapacak. Birinci oturumda 'İran, Irak, Süriye ve Türkiye üzerine Bölgesel Koza', ikinci oturum da ise 'Mısır, Tunus, Cezayir ve Türkiye üzerine Bölgesel Koza' konuşulacak. Konuşmacılar arasında olan Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar Türkiye hakkında konuşacak.

Konferans oturumları ve konuşmacılar şöyle:

Birinci oturum: 

İran: Abbas Vali, Bogaziçi Üniversitesi
Suriye: Christian Sinclair, Arizona Üniversitesi
Kürdistan Bölgesel Hükümeti: Rebwar Kerim Wali, Rudaw Yazı İşleri Müdürü
Türkiye: Cengiz Çandar, Radikal Gazetesi

İkinci oturum:

Mısır: Amr Shalakany, Kahire Amerikan Üniversitesi
Tunus: Choukri  Hmed, Paris-Dauphine Üniversitesi
Cezayir: Omar Benderra, Cezayir Bagimsiz Sendikasi ile Dayanisma Uluslararasi Komitesi
Türkiye: Ayhan Bilgen, Demokratik Anayasa Hareketi

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