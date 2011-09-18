T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yeni Anayasa' için start veriliyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa çalışmaları öncesinde 24 anayasa profesörünün görüşünü alacak.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa çalışmaları öncesinde 24 anayasa profesörünün görüşünü alacak.


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Yeni Anayasa'' için hukukçu akademisyenlerle bir araya gelecek.


Çiçek, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis gündemine gelecek Anayasa çalışmaları öncesinde 24 anayasa profesörünün görüşünü alacak.


TBMM Anayasa Komisyonunda gerçekleşecek olan toplantıya, Anayasa hukuku alanında çalışmaları bulunan çeşitli üniversitelerden davet edilen 27 akademisyenden 24'ü katılacak. Davet edilen anayasa hukukçularından üçü toplantıya katılamayacağını bildirdi.


Çiçek'in açış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, akademisyenler yeni Anayasa konusunda görüşlerini ifade edecek. Yeni Anayasa konusunda izlenecek süreç ve uygulanacak yöntemlere, dikkat edilecek ilkelere yönelik görüş ve önerilerin paylaşılması amaçlanıyor.


Yarın saat 10.30'de başlayacak toplantının akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor. Toplantıya öğle yemeği için ara verilecek. Çiçek ve akademisyenler, öğle yemeğini TBMM Mermerli Salonda birlikte yiyecek.


Toplantıya, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ile yasama bürokratları da katılacak. Toplantı basına kapalı olarak yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24