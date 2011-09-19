-Yeni Anayasa için ilk adım TBMM (A.A) - 19.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Yeni Anayasa'' için 24 hukukçu akademisyenle bir araya geldi. Çiçek, toplantıyı açış konuşmasında, bugün önemli bir başlangıcı yapmış olacaklarını belirterek, ''1982 Anayasasında değişiklik yapılması ya da yeni bir anayasa yapılması... Bu ifadeler bana ait değil, basında da bunlar ayrı ayrı kullanıldığı için...'' diye konuştu. Çiçek'in konuşması ana başlıklarıyla şöyle: -"Ülkemizin bir anayasa sorunu vardır. Bu sorun çerçevesinde uzun yıllardan bu yana sürekli anayasa tartışmalarını yaşıyoruz." -"Ülke gündeminin sürekli bu tartışmalarla meşgul edilmesi ve bir türlü çözüme kavuşturulamaması, hem toplumu yormakta hem de beraberinde sayısız gerginliklere sebebiyet vermektedir." -"Hiçbir zorluk gelişmiş demokratik toplumları çağın gereklerine uygun, özgürlükleri güvence altına alan anayasalar yapmaktan vazgeçirememiştir, bizi de vazgeçirmemelidir." -"Meclisin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve milletin beklentileri doğrultusunda sivil, demokratik bir anayasa yapımını gerçekleştirme zamanı çoktan gelmiştir."