Yeni anayasa açıklamasına Bloomberg yorumu: “Erdoğan’ın rakipleri yeni anayasa çağrılarının arkasındaki gizli amacı gördü”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belki de şimdi Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir" açıklamasına ilişkin Bloomberg’de analiz haber yayımlandı. “Erdoğan’ın rakipleri yeni anayasa çağrılarının arkasındaki gizli amacı gördü” başlıklı haberde, “Türkiye’deki muhalefet bu girişimi Erdoğan ve giderek popülerliğini yitiren partisinin yanlış yönettiği ekonomiden ilgiyi çekmek için yaptığı şeklinde görüyor” ifadesi kullanıldı.

Haberde ismini vermek istemeyen ve yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgisi olan üst düzey bir yetkilinin, “Herhangi bir revizyon Erdoğan’ın Türkiye’yi yeniden dönüştürme vizyonunda yeni siyasi sistemin rolünü pekiştirecek" görüşüne yer verildi.