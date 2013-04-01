Yeni anayasa 2015'e mi kalacak?

AKP’nin, partiler arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ağır aksak ilerleyen TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları için 31 mart tarihine kadar verdiği sürenin dün dolması üzerine, “Yeni anayasa konusunda süreç bundan sonra nasıl işleyecek” sorusu akıllara geldi.

Yeni anayasa çalışmalarının 31 Aralık 2012’ye kadar bitirilmesini isteyen ancak TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in devreye girerek parti liderleriyle görüşmesinin ardından bu süreyi üç ay daha uzatarak “Eğer 31 marta kadar komisyon yeni bir anayasa öneri taslağı hazırlayıp, bunu, kamuoyuyla paylaşmazsa biz oturup durum değerlendirmesi yaparız” diyen AKP’nin komisyona tanıdığı süre dün doldu.

Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre, AKP’de, şu an için, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği üzere, muhalefet partileriyle görüşmeleri içeren B ve C planları üzerinde duruluyor.

Zira yeni anayasa için öncelikle tüm partilerin üzerinde mutabık kaldığı bir taslak metninin ortaya çıkmasını içeren A planı, Uzlaşma Komisyonu’ndan kısa vadede böyle bir metnin ortaya çıkması mümkün görünmediği için artık düşünülmüyor.

AKP, B planı olarak CHP ile biraraya gelmeyi planlıyor. CHP ile uzlaşılamaması durumunda ise, MHP’nin kapısını çalmayı düşünen AKP, birçok konuda bu parti ile anlaşamadığı için uzlaşı ümidi taşımıyor.

AKP, her iki partiyle de anlaşamaması durumunda, C planı olarak BDP ile referanduma gitmenin yolunu açmayı düşünüyor. Zira yeni anayasa metninin kabul edilebilmesi için en az 367, referanduma sunulabilmesi için de en az 330 milletvekilinin oyu gerekiyor ancak AKP’nin 327 vekili bulunuyor.

CHP ve MHP ile uzlaşı olması halinde 367 oya ulaşılırken, BDP ile uzlaşı durumunda 367 oya ulaşılamasa da referandum aralığı bulunuyor. Diğer yandan AKP, yeni anayasa konusunun, temmuz 2013’e kadar bitirilmesi gerektiğini, aksi halde, sonbaharla birlikte seçim atmosferine girecek olan Türkiye’de yeni anayasa yapılamayacağını düşünüyor.



En kötü senaryo 2015



AKP’nin, muhalefetle uzlaşı sağlanamaması durumunda “Başkanlık sistemini” içeren kendi anayasa teklifini 330 oya ulaşabileceği düşüncesiyle TBMM’ye sunabileceği ancak bu oya ulaşılamaması durumunda teklifi “En kötü ihtimalle” 2015’te yapılacak genel seçimler sonrasına bırakabileceği konuşuluyor.



Tartışmalar da, çalışmalar da sürüyor



Yazım çalışmalarına 10 Mayıs 2012’de başlayan ve uzun bir süredir süre tartışmaları ile gündeme gelen Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor. Bugün yapılacak komisyon toplantısında, şu âna kadar üzerinde uzlaşı sağlanamayan maddelerin ileride nasıl ele alınacağı görüşülecek. Komisyon, önümüzdeki günlerde, partilerin uzlaşma sağlayamadığı hususları yeniden değerlendirecek. Ayrıca, partiler, varsa, Anayasa’nın başlangıç kısmı ile genel esaslar ve diğer bölümlere ilişkin önerilerini 5 nisan akşamına kadar TBMM Başkanlığı’na bir bütün halinde sunacak. Bu arada, komisyon, şimdiye kadar, 130 civarında maddeden oluşması beklenen yeni anayasanın tamamına yakınını görüştü ancak 35’e yakın maddede uzlaşı sağlayabildi.