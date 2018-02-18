Yeni Altındağ Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-0

ANKARA,(DHA)
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Barış, Oktay, Yalçın, Emre, İsmail, Hüseyin, Emrah, Ercan, Barış, Bülent
KOZAN BELEDİYESPOR: Oğuz, Rıza, Kerem, Yavuz, Mahmut, Harun, Cebrail, Sinan, Samet, Erkan, Mustafa
GOLLER: Dk.7 Ercan, Dk.30 Bülent (Yeni Altındağ Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 23\'üncü hafta karşılaşmasınfa Yeni Altındağ Belediyespor, Kozan Belediyespor\'u 7\'nci dakikada Ercan ve 30\'uncu dakikada Bülent\'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni Altındağ Belediyespor, puanını 24 yaparken, Kozan Belediyespor, 29 puanda kaldı.