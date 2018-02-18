T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Altındağ Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-0

ANKARA,(DHA) STAT: Aktepe HAKEMLER:  Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Barış, Oktay, Yalçın, Emre, İsmail, Hüseyin, Emrah, Ercan, Barış, Bülent KOZAN BELEDİYESPOR: Oğuz, Rıza, Kerem, Yavuz, Mahmut, Harun, C

18 Şubat 2018 21:00

ANKARA,(DHA)

STAT: Aktepe
HAKEMLER:  Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Barış, Oktay, Yalçın, Emre, İsmail, Hüseyin, Emrah, Ercan, Barış, Bülent
KOZAN BELEDİYESPOR: Oğuz, Rıza, Kerem, Yavuz, Mahmut, Harun, Cebrail, Sinan, Samet, Erkan, Mustafa
GOLLER: Dk.7 Ercan, Dk.30 Bülent (Yeni Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 23\'üncü hafta karşılaşmasınfa Yeni Altındağ Belediyespor, Kozan Belediyespor\'u 7\'nci dakikada Ercan  ve 30\'uncu dakikada Bülent\'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni Altındağ Belediyespor, puanını 24 yaparken, Kozan Belediyespor, 29 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA STAT Aktepe HAKEMLERKaçar Ramazan Ufuk Avdaş Burak Celep YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Mustafa Barış Oktay Yalçın EmreHüseyin Emrah Ercan Barış Bülent KOZAN BELEDİYESPOR Oğuz Rıza Kerem Yavuz Mahmut Harun Cebrail Sinan Samet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24