T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yeni albümün ilk konseri 4 Ekim'de

Şebnem Ferah 4 Ekim Cuma günü yeni albümü Od'un ilk konserini verecek.

07 Ağustos 2013 20:28

Rock müziğin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah, mayıs ayında çıkardığı yeni albümü ‘Od’un ilk İstanbul konserini 4 Ekim Cuma günü Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verecek.
Ferah'a konserde yıllardır aynı sahneyi paylaştığı Ozan Tügen, Metin Türkcan, Buket Doran, Aykan İlkan ve Ceren Tügen eşlik edecek.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Pasaj Müzik etiketiyle raflardaki yerini alan Od'un çıkış parçası "Birileri Var".
Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a "Çok Yorgunum" adlı şarkının sözü Nazım Hikmet'e müziği Cem Karaca'ya ait.
10 parçadan oluşan albümün Ferah'ın 7. stüdyo albümü.

ETİKETLER

şebnem ferahodalbümkonserrockkadın vokal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24