Yeni albümün ilk konseri 4 Ekim'de

Rock müziğin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah, mayıs ayında çıkardığı yeni albümü ‘Od’un ilk İstanbul konserini 4 Ekim Cuma günü Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verecek.
Ferah'a konserde yıllardır aynı sahneyi paylaştığı Ozan Tügen, Metin Türkcan, Buket Doran, Aykan İlkan ve Ceren Tügen eşlik edecek.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Pasaj Müzik etiketiyle raflardaki yerini alan Od'un çıkış parçası "Birileri Var".
Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a "Çok Yorgunum" adlı şarkının sözü Nazım Hikmet'e müziği Cem Karaca'ya ait.
10 parçadan oluşan albümün Ferah'ın 7. stüdyo albümü.