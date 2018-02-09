Yeni AKP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinden bugün istifa eden Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak'ın getirileceği iddia edildi.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Temurci'nin yerine göreve gelecek isim MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği yapan Bayram Şenocak olduğu belirtildi.

Haberde, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin bugün, "Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum" diyerek istifa etmesinin ardından görevi Bayram Şenocak devralacağı iddia edildi.

Daha önce AKP İstanbul örgütünde farklı görevlerde yer alan Şenocak, Avcılar İlçe Başkanlığı da yapmıştı.