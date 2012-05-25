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Yeni Akit'ten Doç. Dr. Esra Arsan'a çirkin saldırı

Yeni Akit gazetesi tarafından hedef alınan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Arsan gazeteye tazminat davası açacağını açıkladı

25 Mayıs 2012 22:26

 

Yeni Akit gazetesi, Esra Arsan’ın dün ANF’ye verdiği söyleşi üzerine “Üniversitede bir PKK yandaşı” “Öğretim üyesinden PKK dili" başlıklarıyla Arsan'ı hedef gösteren bir haber yaptı. Bunun üzerine Arsan, Twitter ’dan yaptığı açıklama ile Yeni Akit gazetesine bu haberinden dolayı dava açacağını açıkladı. 
 
Doç. Dr. Esra Arsan’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle: 
 
“Yalancı, iftiracı, çarpıtıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı söylem üstadı “Yeni Akit “ gazetemsi oluşumundan hakkımda yeni yalan! Kendilerini gazeteci sanan yalancı soytarılar hakkımda bu iftira haberi yayımlamış. Yeni Akit’in hakkımda yazdığı haberde kullandığı dil ve söylem KCK iddianamesi gibi ötekileştirici ve yanlış ifadelerle dolu. 
 
Ben hayatım boyunca düşünce ve ifade özgürlüğünü savundum. ama hiç üniversitede başörtüsü yasağını savunmadım. hiç utanmıyor bunlar! Ayrıca, ben hiç yasakçı bir üniversitede çalışmadım. çalıştığım kurum her türlü inanç ve düşünce özgürlüğüne saygı duyan bir kurum. Yeni Akit’e tazminat davası açacağım.” 
 

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