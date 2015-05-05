Yeni Akit'ten: AKP orada oy kaybederse, emniyet, savcılık ve Maliye'dekiler koltuğunda oturamaz!

Mardin’de zengin bir bağımsız milletvekili adayının, oy başına seçmene 500 ila 1000 lira ödeyerek, AKP’ye oy vermelerini engellemeye çalıştığını öne süren Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, “Bu adamın nasıl ‘zengin’ olduğunu, sahip olduğu ‘servet’i nasıl edindiğini ‘emniyet’ bilmiyor mu, ‘savcılık’ bilmiyor mu, ‘Maliye’ bilmiyor mu?.. Biliyorlarsa, ‘defter’lerini niye incelemiyorlar?..” diye sordu.

Hasan Karakaya, yazısında “Peki, adaylar seçim meydanlarında bunlarla boğuşuyor da, “tedbir” alması gerekenler ne yapıyor?.. Kulaklarının üstüne yatmış uyuyorlar mı, ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyerek, “denge hesapları’ mı yapıyorlar?.. Ama, unutmasınlar; Allah korusun AK Parti’de en ufak bir oy kaybı olur, ayağı tökezler ise, bugün “yumuşacık deri koltuk”larında rahat rahat oturanlar, 8 Haziran günü, “sandalye”yi bile aramak zorunda kalabilirler” ifadelerine yer verdi.

Hasan Karakaya’nın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (5 Mayıs 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Mardin’de oy karşılığı para!'

AK Parti’nin veya diğer partilerin milletvekili adayları, sadece “HDP’lilerin saldırıları” ile uğraşmıyor, Mardin’de olduğu gibi, bir de “bağımsız” görünümlü “proje adaylar”la boğuşuyor!..

Buyrun, o proje adaylardan birisi:

Adam, 1976 yılında, bir fabrikada “çaycı” olarak başlamış işe... Sonra, her ne olmuşsa olmuş; aynı fabrikaya “hammadde” taşımaya başlamış!..

“10 kamyon hammadde” getiriyormuş ama, faturayı “100 kamyon” olarak kestiriyormuş!..

Resmen hırsızlık!..

Böyle böyle;

“Çaycılık”tan, “fabrikanın önemli bir hissedarı” olmaya doğru hızla yükselmiş!..

Sonra, “fabrika sahibi”, ardından “şantiye sahibi”, en sonunda “otel sahibi” olmuş!..

“Paralelcilerin kol-kanat germesi”yle de, “servet”ine servet katmış, paralelcilere “anahtar teslimi kolej” hediye etmiş!..

Sizin anlayacağınız;

“Paralel’in semiz bir tosunu” olup çıkmış!.. “Devlet ihaleleri”ydi, “şantiye”lerdi, “fabrika”lardı, “otel”lerdi derken, “siyaset”e de el atmış bu hırslı adam!..

“Parasını bastırıp, aldığı oylar”la, “belediye başkanı” seçilmiş!..

“Belde belediye başkanlığı” kendisini tatmin etmemiş olmalı ki, “AK Parti’den ilçe belediye başkan adayı” olmak için müracaatta bulunmuş... “Kabul edilmeyince”, bir başka partiden aday olmuş ve “AK Parti’nin, o ilçeyi kaybetmesine” yol açmış!..

AK Parti’ye “hınç” ve “öfke”si o kadar büyükmüş ki;

“Sırf AK Parti’ye darbe vurmak” için ,7 Haziran seçimlerine de “bağımsız milletvekili adayı” olarak katılmış!..

Hedeflediği oy: 45-50 bin!..

Seçim için ayırdığı para;

Tam 50 milyon lira!..

Lütfen dikkat;

Yazıyla, “elli milyon lira!”

Çünkü, oy kullanacak her kişiye “500-1000 lira” arası para dağıtıp, “iradeleri satın alıyor”muş!..

Diyormuş ki;

“Benim derdim seçimi kazanıp, milletvekili olmak filan değil!.. Benim derdim, AK Parti’nin kaybetmesidir!”

Adam zengin!..

Adamda para, tonla!..

Dağıt, dağıtabildiğin kadar!..

Şimdi, AK Parti milletvekili adayları diyorlar ki; “Biz, Mardin’de HDP ile falan yarışmıyoruz!.. Biz, burada parası bol kirli bir güçle savaşıyoruz!”

Tamam da, sormak istiyorum;

Bu adamın nasıl “zengin” olduğunu, sahip olduğu “servet”i nasıl edindiğini “emniyet” bilmiyor mu, “savcılık” bilmiyor mu, “Maliye” bilmiyor mu?.. Biliyorlarsa, “defter”lerini niye incelemiyorlar?..

Ne yani;

“AK Parti Mardin’de seçimi kaybedince” mi gelecek akılları başlarına?..

Alooo... Uyanın beyler!..

O koltuklarda oturtmazlar!

Görüyorsunuz ya;

AK Parti, sadece CHP ve MHP ile yarışmıyor, sadece “HDP’li vandallar”ın saldırıları, ya da “Paralel İhanet Çetesi’nin tuzakları” ile boğuşmuyor, aynı zamanda “Paralel’in semiz tosunları” ile de boğuşuyor!..

Peki, adaylar seçim meydanlarında bunlarla boğuşuyor da, “tedbir” alması gerekenler ne yapıyor?..

Kulaklarının üstüne yatmış uyuyorlar mı, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyerek, “denge hesapları” mı yapıyorlar?..

Ama, unutmasınlar;

Allah korusun AK Parti’de en ufak bir oy kaybı olur, ayağı tökezler ise, bugün “yumuşacık deri koltuk”larında rahat rahat oturanlar, 8 Haziran günü, “sandalye”yi bile aramak zorunda kalabilirler!..

Son sözüm, “seçmen”lere!..

“Kaynağı gösterilemeyen hayali vaatlere” ve Mardin’de olduğu gibi, cebine konulan “rüşvet”lere aldanıp, “mırın-kırın” etmeye başlayanlar; bugünleri çok ararlar!..

Onun içindir ki;

CHP, MHP ve HDP’nin, “kes-kopyala-yapıştır” tarzındaki “birbirlerinin kopyası vaadler”ine kulak asmayın!..

Hele hele; “Din-Diyanet karşıtı söylemleri”ne çok çok dikkat edin!..

Tabiî;

“Eski Türkiye”nin karanlık günlerine yeniden dönmek istemiyorsanız!..