Yeni Akit'e suç duyurusu

Kaos GL Derneği, Yeni Akit gazetesinin LGBTİ+ları ve Kaos GL’yi hedef gösteren, nefret söylemi içeren ayrımcı haberleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek, Yeni Akit yayınlarında yer alan “Kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan eşcinsel sapkınlar”, “Batılı ülkelerin ve Alman Vakıfları'nın fonlarıyla beslenen homolar”, “sapkın homolar”, “eşcinsel ahlaksızlar” ifadelerinin nefret söylemi olmasının yanı sıra suç olduğunu vurgulayarak Yeni Akit hakkında Türk Ceza Kanunu Madde 216’dan dava açılmasını talep etti.

Yeni Akit hangi haberde ne dedi?

Kaos GL’nin suç duyurusunda yer alan Yeni Akit haberlerinden ilgili bölümler ise şöyle:

Yeni Akit’in 01 Temmuz 2018 tarihli “AB fonluyor homolar semiriyor” başlıklı haberinde “Kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan eşcinsel sapkınların hızla dernekleştikleri ortaya çıktı” ifadesi,

03 Kasım 2018 tarihli “Hacettepe’de sapkınlık dersine soruşturma” haberinde “Türkiye’nin ahlaki yapısını bozmak için her platformda faaliyet yürüten LGBTİ’li sapkınlar” ifadesi,

04 Kasım 2018 tarihli “Üniversitelerde sapkın istila!” haberinde Hacettepe Üniversitesi’nde sapkınlık propagandası için ders veren LGBTİ’nin” ifadesi,

13 Haziran 2018 tarihli “BM'den homolara destek” haberinde “eşcinsel sapkınlığı özendirici sunumlar” ifadesi,

13 Temmuz 2018 tarihli “Batı kuklalarını fonlarla oynatıyor” haberinde, “eşcinsel sapkınlar”, “homocu Almanlar” ve devamında “müdahale edilsin” ifadeleri,

14 Kasım 2018 tarihli “Sapkınlar TÜYAP Fuarı’nda” haberinde, “eşcinsel sapkınların bastığı kitapların rahatlıkla satılması tepki çekti”, “sapkın dernekler kapatılsın” ifadeleri.

Av. Kerem Dikmen: Nefret içerikli yayınların artmasının temel nedeni cezasızlık

Kaos GL Derneği Hukuk Koordinatörü Avukat Kerem Dikmen nefret içerikli yayınların artışını ve bu içeriklere ilişkin Kaos GL’nin sürdürdüğü hukuki mücadeleyi KaosGL.org’a yorumladı. Av. Dikmen nefret söylemi içeriklerindeki artışın nedenini cezasızlık ile açıklıyor.

“Yeni Akit benzeri gazetelerin nefret içerikli yayınlarının son dönemde arttığını görüyoruz. Bunun temel nedeni cezasızlık. Nefret söylemi Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarının uygulamasında herhangi bir cezai yaptırıma tabi tutulmuyor. Bunun yanı sıra nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları olsa da bu tür haberlerin soruşturulması noktasında yapılan şikâyetler ‘habercilik - basın ilkeleri’ ve ‘ifade özgürlüğü’ çerçevesinde gerekçelendirilerek takipsizlikle sonuçlanıyor. Tabi ki bu doğru değil.”

“Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Kaos GL’nin başvurusuna ilişkin vermiş olduğu Mayıs 2018 tarihli kararından sonra “sapkın Kaos GL’nin avukatı” ifadesini nefret söylemi olarak değerlendirmediği biliniyor. Bu kararın ardından bu tür haberlerdeki nefret içeriklerinin artığını görüyoruz.”

“Bunun yanı sıra Kaos GL kendini hedef alsın ya da almasın daha önce de nefret söylemi içeren haberlere yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Fakat bu suç duyurularına takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararlarına yapılan itirazları da reddedildi. Hali hazırda Kaos GL’nin takipsizlik kararı nedeniyle AYM’de iki ayrı bireysel başvurusu bulunuyor. Nefret içeren haberlere erişimin engellenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle de bir bireysel başvurumuz var.”

“Nefret içerikli haberlerin yaygınlaşması AYM’nin net bir şekilde nefret söyleminin ifade özgürlüğü hakkından faydalanmayacağını kayıt altına almamasından kaynaklanıyor. Biz hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Kaos GL zaten nefret söylemini basın izleme ve raporlama faaliyetini yürütüyoruz. Bu mekanizmanın hukuk ayağında da belirli periyotlarla bu suç duyurusunda bulunacağız. Yapısal sorunu tespit ederek yapısal bir çözüm bulmayı umuyoruz.”

TCK Madde 216 ne diyor?

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”