Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Şeyma kızımızın, Boğaziçi Üniversitesi’nde okumasına imkân sağlayan Erdoğan’a en az 3 defa teşekkür etmesi gerekir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın “Boğaziçi Üniversitesi’nde okumasına imkân sağladığı” için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en az üç kez teşekkür etmesi gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu yazısında, “İnsanları tabulaştıran bir mantığım yok. İnsanlar vesiledir. Ama nankörlük de edemem.. Kişilerin çabalarını, direnişlerini, çalışmalarını takdir etmek, teşekkür etmek, hepimizin boynunun borcudur. Başörtü yasağının kalkmasında da.. İmam hatip liselerinin tekrar yaygınlaşmasında da.. O liselere, sol kafanın tüm çığırtkanlıklarına rağmen, diğer liselerle eşit tecrübede öğretmenleri görevlendirmesinde de.. İmam hatiplere üniversite imtihanında uygulanan katsayı zulmünün kaldırılmasında da.. Tayyip Erdoğan’ın çabasını inkâr edemezsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Bu açıdan.. Şeyma kızımız, bugün Boğaziçi’nde okumasını kendisi açısından önemli bir başarı olarak görüyorsa.. Bundan dolayı Tayyip Erdoğan’a üç defa teşekkür etmesi gerekir.." ifadesini kullandı.