Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Akşener'e: Selahattin Demirtaş, sizin kanlı düşmanınız mıdır?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı yanıtı yorumladı. Karahasanoğlu, "Güneydoğu’da kanlı düşmanınız bile 'evinize gelse, alır'mışsınız..Selahattin Demirtaş, sizin kanlı düşmanınız mıdır?" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Kadına şiddet için yaptığınız sert açıklamların hatırına, yüzlerce kadını, kadın öğretmeni, asker eşini, asker çocuğunu şehid eden PKK’lılarla Kandil’de boy fotoğrafı çektiren bu adamı, bir de evine mi alacaksın, Meral hanım?" diye sordu.

Karahasanoğlu, "Evinize geldiğinde, geri çevirmeyeceğiniz, ama uğurladıktan sonra düşmanlığınız devam eden birisi midir? Samimi olarak cevaplandırın.. ABD’li patronun televizyon kanalında.. 'Nasıl olsa, burada beni sıkıştıracak kimse yok' diyerek.. 'Ver bir cevap, gerekirse içi boş olsun' ile konuyu kapatacağınızı mı sanıyorsunuz? Milliyetçileri, ülkücüleri, 'uyu yavrum uyu, uyu da büyü' ninnisi ile uyutmak için, Kürt törelerini kendinize malzeme yapıp, PKK destekçileriyle kahvaltı masasına oturacağınızı ve bunu da Türkiye’ye yedireceğinizi mi sanıyorsunuz? İyi Parti tabanı da yemez bu numaraları, partinizin milletvekilleri de yemez, Meral hanım. Yakındır; İsmail Ok’un isyanını, başka milletvekillerinden de göreceğiz.." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı

TIKLAYIN | Demirtaş : Dışarıda olsaydım Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim

Ne olmuştu?

Demirtaş, "Ben, hapishanedeki siyasetçi bir rehine olarak dışarıya bir tartışma metni sundum sadece. Bunu eksiğiyle, gediğiyle tartışıp geliştirmek, hayata geçirmek dışarıdakilerin işidir. Ben buradan kimse adına karar da veremem pratik siyasete müdahale de edemem. Bunun için pozisyonum da imkanım da yok. Dolayısıyla “nasıl” sorusunun pratikteki cevabını dışarıdaki siyasetçiler bulacak. Ben elimden gelen desteği sunarak kolaylaştırıcı olabilirim ancak. Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim." açıklamasını yapmıştı.

Akşener, kahvaltı sözlerine ilişkin "Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var" demişti.