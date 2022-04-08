Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Mahkemeler üzerinde korkunç bir baskı oluştu

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 7 muhalefet partisinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istediğini belirterek, “Mahkemeler üzerinde korkunç bir baskı oluştu” görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, “Şunu kesin olarak söyleyebilirim: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve devamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demirtaş’ın tahliye edilmesini isterken.. Aslında yargıya da bir baskı oluşturdular." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Düşünsenize.. Türkiye’de muhalefet adına hareket eden 6 parti birden. HDP zaten dünden Demirtaş’ın tahliyesini ister.. 7 Parti birden.. Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyor.. Bir de onlara, medyaya yerleşmiş, muhalefetin adamları ile, PKK’nın uzantısı konumundaki isimlerin binlerce yazdığı makale ve haber de eklenince.. Mahkemeler üzerinde korkunç bir baskı oluştu.."