Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve “28 Şubat, hiç uzak değil!”

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına Gelecek Partisi'nden gelen yanıtları değerlendirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Mızrak çuvala sığmıyor.. Düne kadar AK Parti içinde siyaset yapan küçük küçük partilerin küçük küçük yöneticileri, “CHP’nin ‘Helalleşelim’ demesi çok önemli” açıklaması ile, CHP’yi muhafazakar tabana övgülerle takdim ediyor, “28 Şubat’tan herkes artık şikayetçi.. Artık 28 Şubat’a dönülmez.. İnsanlara 28 Şubat korkusu pompalayarak ömür boyu algı oluşturamazsınız” diyorlar.. Ama aynı partilerinin yöneticileri.. “28 Şubat hiç uzak değil” paylaşımları ile, gerçeği itiraf ediyor.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

Ne mi olmuş? Kısaca aktarayım.. Gelecek Partisi’nde siyaseti tercih eden ve partinin Seçim-Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk’un eşi ve aynı zamanda İstanbul İl Teşkilatı’nda yedek üye olan Rabia Tuluk, İstanbul’da lüks bir siteden ev tutmak istiyor.. Ancak, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin yöneticilerinin iddialarına göre, mülk sahibi, başörtülü olduğu gerekçesiyle Rabia Kuluk’a evi kiralamak istemiyor.. Rabia Hanım da, şöyle paylaşım yapıyor: “Artık olmadığına kendimi inandırdığım 28 Şubat bakışı hâlâ tüm özgül ağırlığıyla tam karşımızdaydı.” Rabia Hanım’a da soralım.. Eşi Hüseyin Bey’e de soralım.. Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu’na da, Kemal Kılıçdaroğlu’na kefil olan Temel Karamollaoğlu’na da soralım..“Kiralayacağı evi isteyenin başörtüsüne bakıp ‘Olmaz’ diyenler, acaba kimden cesaret alıyor?” ifadesini kullandı.

"Hırsları, egoları, nefisleri gözlerini öyle kör etmiş ki.. “Tayyip Erdoğan’ı devireceğiz”e kendilerini öyle odaklamışlar ki..“AK Parti’den cesaret alıyorlar” derlerse, hiç şaşırmam.. Çünkü..Bu ülkede Tayyip Erdoğan’ın eşi, kızları başörtülü olduğu halde.. Başörtü yasağı, AK Parti’nin tek başına iktidarında bile 10 yıl boyunca kaldırılamadı.. CHP’nin direnmesi sebebi ile kaldırılamadı.. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi: “Benim sayemde başörtü yasağı kalktı.” Bu adama kefil olanlardan.. Bu adamla yol yürüyenlerden.. Her türlü yalan, her türlü çarpıtma beklenir.. “28 Şubat hiç uzak değil” paylaşımı yapan Gelecek Partili mütesettir hanımefendiye hatırlatalım.. Partinizin bugün durduğu yer de, 28 Şubat’çıların durduğu yere hiç uzak değil!"