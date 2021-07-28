Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan CHP'li Cihangir İslam, Mehmet Bekaroğlu ve Abdüllatif Şener'e 'Tanju Özcan' sorusu

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mülteciler konusunda yaptığı açıklamanın ardından CHP'nin tutumunu eleştirdi. CHP Milletvekilleri Cihangir İslam, Mehmet Bekaroğlu ve Abdüllatif Şener’e sorular yöneltti.

Özcan’ın mülteciler konusunda yaptığı açıklamalara yer veren Karahasanoğlu, Özcan’a yönelik “vicdansız, cani ve canavar” ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un konu hakkındaki “Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkez’imiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, partinin Özcan ile ilgili disiplin sürecini başlatmayacaklarını da deklare ettiklerini yazdı.

Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

Bu ülkede, ‘Odasında Atatürk fotoğrafını indirdi, indirmedi’ tartışması üzerinden, bir milletvekilini partiden ihraç eden CHP.

Şimdi…

'Göçmenlere suyu, 10 katı fazla fiyata vereceğim' diyen bir Belediye Başkanı için 'Kendi görüşüdür' diyor ve olayı kapatmaya çalışıyor.

Kapatsınlar.

Kapattıklarını sansınlar..

Sandık önümüze geldiğinde..

Kim neyi kapatıyor, göreceğiz.

Ki, belediye başkanlığı koltuğuna henüz daha yeni oturduğunda, aynı Tanju Özcan, Kur’an-ı Kerim’e el basarak, onu öperek göreve başlarken, ‘Suriyeli muhacirlere belediye yardımlarını kestiği’ni söylemişti de..

Muhafazakar kesimden CHP’ye transfer olan Mehmet Bekaroğlu, olayı şöyle yumuşatmaya çalışmıştı:

‘Benim tanıdığım Tanju Özcan; Köroğlu’dur, Belediye Başkanı seçildi diye Bolu Beyi olmaz; mazlumun, yolda kalmışın, garibanın ekmeği ile uğraşmaz, aksine muhtaç olan herkesin yardımıma koşar!’

O tarihte biz de, şu başlıkla bir yazı kaleme almıştık:

‘Köroğlu’ olmak için yola çıkıp ‘Bolu Beyi’ olanlar!’

CHP’li başkanın o sözünü tutmasının, Mehmet Bekaroğlu’nun durumu yumuşatan ifadelerinin üzerinden 2,5 yıl geçti..

Şimdi soralım Mehmet Bekaroğlu’na:

CHP’li başkan, Köroğlu muymuş, Bolu Beyi mi?

Küçük küçük hatalardan, devasa sorunlar çıkartan, SP listesinden TBMM’ye girip, sonra CHP’ye geçen Cihangir İslam’ın sessizliği üzerinden soralım: ‘Vicdan var mı sizde?’

AK Parti’den ayrılırken, ‘Ben zaten solcu arkadaşlarla çok iyi geçinirim. Onlardaki sosyal adalet ilkesi, İslam dininin de temel bir akidesidir’ mealinde sözlerle, savrulduğu cenahın güzellemesini yapan Abdüllatif Şener’e soralım:

‘Solcuları anladık.. Sizin inancınızda, var mı böyle bir ahlaksızlık, böyle bir zulüm?. Ne demek, 1 TL’lik suyu, göçmene 10 TL’ye vermek?’”

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