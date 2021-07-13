Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Ali Babacan kendisini rezil etti

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, AKP’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ın “Çözüm süreci sayesinde kendisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, çözüm ortakları hapiste!” sözleriyle ilgili “Çözüm süreci döneminde bu ülkede bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan, bakanlık maaşını da, milletvekili maaşını da hak etmediğini ispat eden açıklamaları ile, kendisini rezil etti” dedi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Babacan’ın gerçekleri çarpıttığını öne sürerek, çözüm süreciyle ilgili muhalefetin açıklamalarını yazdı.

Çözüm sürecinin tüm faturasının, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a çıkartmaya çalışanların bulunduğunu bu konuda muhalefetin tavrını anladığını ancak o dönem AKP’de siyaset yapanların hatta bakanlık koltuğunda oturanların da Erdoğan’a saldırdığını söyleyen Karahasanoğlu, için “Bakanlık maaşını da, milletvekili maaşını da hak etmediğini ispat eden açıklamaları ile, kendisini rezil etti” dedi.

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