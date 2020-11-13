Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: “Hani hani, istifayı göremedin” diye nanik yapıyorsanız cevabımız net, bizim alnımız ak

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifası haberleştirmemelerine gelen eleştirilere ilişkin olarak, "Hani hani, istifayı göremedin' diye nanik yapıyorsanız. Cevabım nettir... Bizim alnımız ak.. Siz bu milletin kör kuruşuna el uzatan adamların hortumlarına sessiz kaldığınız olaylara bakın..” yanıtını verdi.

Karahasanoğlu, "Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden affını isteyen talebinin, 26 saat birçok basın organında haberleştirilmemiş olmasını, bazı çevreler 'Gazeteciliğin Türkiye’de öldüğü' şeklinde yorumluyor.. Ben konuya şu açıdan bakıyorum.. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin paylaşımı, hemen anında haberleştirilmemesi sayesinde, kim ne menfaat elde etmiştir? Eğer bunu haberleştirmeyen gazeteciler, bir menfaat elde etmişlerse, 'Gazetecilik ölmüştür' kanısına ben de katılırım." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Ama görünen o ki Berat Albayrak, 'Ben evime dönüyorum' demektedir..Bu durumda, bahsi geçen gazetecilerin Berat Albayrak’tan bir menfaat teminleri söz konusu bile olamaz. Şu da var. Berat Albayrak’ın istifasını, kamuoyu hemen anında öğrenemediği için, bir zarara uğramış mıdır? Kamu menfaati zedelenmiş midir?" ifadesini kullandı.

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