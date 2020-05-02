Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, dindar insanların cemaatle cuma namazı kılmamasını, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlerle karşılaştırdı; DİSK’lilere “ateist” dedi

Yeni Akit Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim Meydanı’na çıkarak Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen DİSK’lilere “ateist” dedi.

1 Mayıs’ın Osmanlı döneminden bu yana kutlanmasına izin verilmediğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Mayıs’ı Bahar Bayramı olarak kabul ettiğini ve işçi bayramı olarak kabul etmediğini iddia eden Karahasanoğlu, “Hem Mustafa Kemal’i, hem Mustafa Kemal’in kabul etmediği ve kutlanmasına izin vermediği 1 Mayıs’ı kutsallaştırmak nasıl bir iş?” diye sordu. Dindar insanların Koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle Cuma namazı kılamadıklarını hatırlatan Karahasanoğlu, “Ama bu ateistler, ‘Taksim Anıtı’na çelenk koyma ritüelimizi tavizsiz tekrarlayacağız. 10 kişi ile olmaz. 20 kişi ile olmaz. Ritüelimiz; DİSK merkezinden yola çıkıp, 100-200 kişilik grupla Taksim Anıtı’na çelenk koymaktır’ diyorlar. Kemalist desek, değiller. M. Kemal’in engellediği bir günü bayram olarak kutluyorlar” sözlerini kaydetti.

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