Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: 28 Şubat’ın Vural Savaş’ı, Karamollaoğlu ve Davutoğlu olarak karşımızda!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na gerçekleştirdiği ziyareti konu alan bir haberindeki, “İktidar partisinin kutsal değerler üzerinden siyaset yapmasının önüne geçilmesi için ortak tutum belirlenmesi” ifadesine dikkati çekti.

“Erbakan’a yapılan 28 Şubat’taki vicdansız suçlamanın, 2021 versiyonunu tekrarlıyorlar” diyen Karahasanoğlu, “Yekta Güngör Özden gitmiş. Temel Karamollaoğlu gelmiş. Vural Savaş gitmiş. Ahmet Davutoğlu gelmiş. Dünya hırsı yüzünden. ‘Ben, ben. Ben! Küçük dağları ben (haşa) yarattım’ egosu yüzünden. 28 Şubat'ın laikçilerinin görevini, şimdi Karamollaoğlu ile Davutoğlu üstlenmiş” ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberi, “16 gündür, Yargıtay binasının taşınmasındaki 2 dakikalık dua üzerinden, sabahtan akşama kadar salyalarını akıtan din karşıtlarını görmezden gelip, hatta onları savunup, o ‘dua’yı mahkum etme girişimi” olarak değerlendiren Karahasanoğlu, yazısının sonunda, “Yazıklar olsun” diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum” diye yazdı

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TIKLAYIN - Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan 'kutsal değerler üzerinden siyasete karşı' ortak tutum kararı