Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: 17 günde binlerce haber üreterek siyasi iktidarı suçlayan sarhoş kafalar, şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup istedikleri kadar zıkkımlanacaklar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, tam kapanma süresi boyunca alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterenleri hedef alarak, "17 günde binlerce haber üreterek, siyasi iktidarı, 'Fırsattan istifade, alkolü yasakladılar... Bu bir deneme idi. Şimdi devamı gelecek' diyerek suçlayan sarhoş kafalar, şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup, istedikleri kadar zıkkımlanacaklar..." dedi.

Karahasanoğlu, “Bugün 17 Mayıs, haydi sarhoşlar koşun” başlıklı yazısında, "Sürmanşetimiz 'Kademeli normalleşme başladı' şeklinde.... Bana kalsa, 'Bugün artık rakı serbest' derdim... Salgın sebebi ile tam kapanma olarak açıklanan tedbirler kapsamında, genel kural 'Her yer kapalı, sokağa çıkmak yasak' olarak açıklanmıştı... İlaveten, güvenlik çalışanları, sağlık çalışanları ve zorunlu diğer bazı meslek çalışanları için muafiyetler, zorunlu gıda satışı için istisnalar açıklanmıştı... Ama istisnalar arasında, alkollü içki satışı yapan Tekel bayileri olmayınca... CHP kafasındakiler başta olmak üzere..." görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Maalesef ki maalesef, dindar mahallede görüntü verenlere varıncaya kadar... Ki ismini zikretmek zorundayım... Sadullah Ergin’lerin, Nihat Ergün’lerin, Ahmet Faruk Ünsal’ların, Selma Aliye Kavaf’ların bulunduğu DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan bile, 'Salgınla alkol yasağı arasında mantıksal hiçbir bağ kuramıyorum' diyerek eleştirdiği alkol satışına istisna gelmemesi uygulaması bugün itibari ile sona erdi... Tekel bayileri açıldı... 17 günde binlerce haber üreterek, siyasi iktidarı, 'Fırsattan istifade, alkolü yasakladılar... Bu bir deneme idi. Şimdi devamı gelecek' diyerek suçlayan sarhoş kafalar, şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup, istedikleri kadar zıkkımlanacaklar..." yazdı.

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