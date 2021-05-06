Yeni Akit Yazı İşleri Müdür: Bu ülkeye ihanet edenlerden hesap sorulmayacak ise AK Parti’ye verilen oylar haram olsun

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, “Bu ülkeye ihanet edenlerden hesap sorulmayacak ise; alınlarının teri ile seçim kazanamayacaklarını anlayınca darbe tehdidi ile karşımıza çıkanlardan hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar haram olsun” diye yazdı.

Yazısında, “Siyasi çıkarlar uğruna, bu ülkenin insanlarının sağlığı üzerinden tedirginlikler üretip ‘550 ilaç bulunamıyor’ açıklamaları yapan eczacıların meslek odalarından, onların bu açıklamalarını manşetlerine yerleştiren gazetecilerden hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar haram olsun” diye devam eden Karahasanoğlu, “Bu ahlaksızlığı yaptılar, bu yalanlarla insanların sağlıklarını tehlikeyle attılar. Bunlardan hesap sorulmayacak ise, AK parti niye iktidarda?” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu yazısının sonunda da şunları kaydetti:

“Türkiye ayakta kalmak için direnirken, ayağına çelme takmaya çalışanlardan; Türkiye’yi devirmek için tekme üzerine tekme atanlardan; bin bir yalan ve iftira ile gerçekleri çarpıtanlardan; bile bile yalan söyleyenlerden; belki şu korona ile yoğun mücadele günlerinde olmayabilir ama şu günler geçtikten sonra, tüm bu ihanete imza atanlardan hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye oylar haram olsun.

Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, o üzüntüleri yaşatanlardan hesap sorulmazsa; “Biz onlara rağmen, ülkemiz insanını o tehlikelerden koruduk. Bu yetmez mi?” denilerek, bu hainlerin hesap vermesi sağlanmazsa; bu hainler cesaretlendirilmiş olacaktır. Bir başka zayıf durumumuzda, yine bunların bizi arkadan hançerlememeleri için hepsinden hesap sorulması, kaçınılmazdır.”

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