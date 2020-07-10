Yeni Akit yazarından Spor Bakanlığı'na: Koca bir teşkilat kanun ve yönetmeliklerde gerekli değişiklik yaparak, seçim belirsizliğini neden ortadan kaldırmaz?’

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, Spor Federasyonlarının başkanlık seçimlerinin yeni tip Koronavirüs pandemisinden dolayı belirlenememesinden yakındı. "Federasyon seçimlerinde yaşanan belirsizlik, kafa karışıklığına neden olmaya devam ediyor" iyen Gülümseyen, "Ülke sporunun yönetildiği bir Bakanlık var, insan sormadan edemiyor; ‘Koca bir teşkilat kanun ve yönetmeliklerde gerekli değişiklik yaparak, seçim belirsizliğini neden ortadan kaldırmaz?" dedi.

Gülümseyen şu eleştirileri getirdi:

Koronavirüs süreci ülkemizde etkisini göstermesinden bugüne tam 5 ay geçmişine rağmen, ülkemizdeki 60’a aşkın Spor Federasyonu Başkanlığı seçimlerinin ne olacağı tartışılıyor. Her defasında ‘En kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir’ hatırlar ve hatırlatırız. Buna rağmen bu belirsizlik neden?

Kanun ve yönetmelikler Spor Federasyonları Başkanlık seçimleri hususuna açıklık getirilmiş. Bilirkişilerden görüş alıyoruz; ‘Seçimler, kanun gereği Olimpiyatlardan sonra yapılır. Salgın hastalık gibi olağan dışı durumlar da bu belirsizliğin ortadan kaldırmak için, kanun ve yönetmelik üzerinde çalışılır’. Bunu yapacak olan Bakanlıkla ortak çalıştığı 7 Genel Müdürlük var. Dikkatinize sunayım, yedi Genel Müdürlük. 2002-2008 yılları bizimde görev aldığımız Bakanlığa bağlı bir tek Gençlik ve Spor Genel Müdürlük ve bu Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıkları vardı. Federasyon Başkanlığı süreci ile ilgili geldiğimiz noktaya baktığımızda süreç, bürokrasiye takılmış gibi gözüküyor.

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