Yeni Akit yazarından Saadet Partisi'ne: Milli Görüş çizgisine ihanet etmeyin üç tane vekil kazanacaksınız diye

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Çanakkale’deki bir ortaokulda, 18 Mart törenlerinde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesini köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, Saadet Partisi’ne “Milli Eğitim Bakanı’nın cevap vermesini beklemeden, kendileri cevaplasınlar” dedi.

Saadet Partisi’nin CHP ile ittifak yapmasını eleştiren Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

Lütfen beyler..

Kendinize gelin..

Gittiğiniz yol, yol değil..

Kendinizi inkar etmeyin..

'Kimse bize bir şey sormuyor, biz de başımızı kuma gömer, kimsenin bizi görmediğini sanarak, yolumuza devam ederiz' diye düşünmeyin..

Kaldırın başınızı..

CHP’li vekillerin açıklamalarını görün..

Milli Görüş çizgisine ihanet etmeyin..

Üç tane vekil kazanacaksınız diye..”